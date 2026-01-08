Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. efbet Лига
  3. Зимна подготовка на отборите от efbet Лига

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 15:43
  • 840
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига

Отборите от efbet Лига вече се готвят за втората и решаваща част от сезона. Някои от клубовете избраха да организират своите зимни лагери в домашни условия, но повечето се насочиха към турската Ривиера. По традиция Sportal.bg ще ви информира за всичко интересно около родните състави и проверките им.

Левски

13 януари: Левски - Ниредхаза
17 януари: Левски - Войводина
21 януари: Левски - Заглебие
25 януари: Левски - Тренчин
28 януари: Левски - Вихрен (Сандански)

ЦСКА 1948  

10 януари: ЦСКА 1948 - Гьозтепе
11 януари: ЦСКА 1948 - Рапид (Букурещ)
15 януари: ЦСКА 1948 - ЛАСК (Линц)
19 януари: ЦСКА 1948 - Ягелония
22 януари: ЦСКА 1948 - Спартак (Търнава)
26 януари: ЦСКА 1948 - Слован (Братислава)
1 февруари: ЦСКА 1948 - Гангуон

Лудогорец  

11 януари: Лудогорец - Пакш
14 януари: Лудогорец - Ракув

Черно море  

10 януари: Черно море - Фарул (Констанца)
14 януари: Черно море - Добруджа
20 януари: Черно море - Фратрия
28 януари: Черно море - Черноморец (Бургас)
28 януари: Черно море - Локомотив (Горна Оряховица)
31 януари: Черно море - Етър

ЦСКА

14 януари: ЦСКА - Корона (Киелце)
17 януари: ЦСКА - Млада Болеслав
21 януари: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси
23 януари: ЦСКА - Нови пазар
31 януари: ЦСКА - Дунав (Русе)

Локомотив (Пловдив)  

16 януари: Локомотив (Пловдив) - Етър
22 януари: Локомотив (Пловдив) - Напредак
27 януари: Локомотив (Пловдив) - Балкани
31 януари: Локомотив (Пловдив) - Колос

Славия

17 януари: Славия - Младост Лучани
21 януари: търси се съперник 
24 януари: Славия - Тиквеш
25 януари: Славия - Тобол
28 януари: търси се съперник 
31 януари: Славия - Марек

Локомотив (София)

14 януари: Локомотив (София) - Радник (Сурдулица)
17 януари: Локомотив (София) - Лехия (Гданск)
21 януари: Локомотив (София) - Железиарне Подбрезова
24 януари: Локомотив (София) - Злин
25 януари: Локомотив (София) - Зоря (Луганск)
31 януари: Локомотив (София) - Монтана

Ботев (Враца)  

17 януари: Ботев (Враца) - Марек
21 януари: Ботев (Враца) - Етър
26 януари: Ботев (Враца) - Вейле
1 февруари: Ботев (Враца) - Арарат-Армения

Арда (Кърджали)  

15 януари: Арда (Кърджали) - Левски (Карлово)

Ботев (Пловдив)  

15 януари: Ботев (Пловдив) - Марица (Пловдив)
21 януари: Ботев (Пловдив) - Партизан
24 януари: Ботев (Пловдив) - Оболон
27 януари: Ботев (Пловдив) - Борац (Баня Лука)
30 януари: Ботев (Пловдив) - Пахтакор

Спартак (Варна)  

15 януари: Спартак (Варна) - Фратрия
24 януари: Спартак (Варна) - Дунав (Русе)
29 януари: Спартак (Варна) - Миньор (Перник)

Берое  

17 януари: Берое - Марица (Милево)
28 януари: Берое - Нефтохимик
31 януари: Берое - Спартак (Плевен)

Монтана  

17 януари: Монтана - Спартак (Плевен)
23 януари: Монтана - Лапи
26 януари: Монтана - Сепси
29 януари: Монтана - Ленинградец

Септември (София)  

14 януари: Септември (София) - Марек
16 януари: Септември (София) - Аркадаг 
20 януари: Септември (София) - Нефтчи (Фаргона)
23 януари: Септември (София) - Раднички (Ниш)
26 януари: Септември (София) - Ордабаси

Добруджа  

14 януари: Добруджа - Черно море
21 януари: Добруджа - Дрита
24 януари: Добруджа - Буньодкор
27 януари: Добруджа - Кайсар
30 януари: Добруджа - Алашкерт

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

  • 8 яну 2026 | 13:44
  • 448
  • 0
Беласица покани феновете на откриването на подготовката

Беласица покани феновете на откриването на подготовката

  • 8 яну 2026 | 13:36
  • 588
  • 1
ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

  • 8 яну 2026 | 13:35
  • 938
  • 0
Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

  • 8 яну 2026 | 13:32
  • 939
  • 1
Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

  • 8 яну 2026 | 13:28
  • 646
  • 2
БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 13:16
  • 2703
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 16821
  • 65
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 3371
  • 4
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26088
  • 110
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 6275
  • 7
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 19156
  • 21
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 5090
  • 8