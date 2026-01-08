Зимна подготовка на отборите от efbet Лига

Отборите от efbet Лига вече се готвят за втората и решаваща част от сезона. Някои от клубовете избраха да организират своите зимни лагери в домашни условия, но повечето се насочиха към турската Ривиера. По традиция Sportal.bg ще ви информира за всичко интересно около родните състави и проверките им.

Левски



13 януари: Левски - Ниредхаза

17 януари: Левски - Войводина

21 януари: Левски - Заглебие

25 януари: Левски - Тренчин

28 януари: Левски - Вихрен (Сандански)

ЦСКА 1948



10 януари: ЦСКА 1948 - Гьозтепе

11 януари: ЦСКА 1948 - Рапид (Букурещ)

15 януари: ЦСКА 1948 - ЛАСК (Линц)

19 януари: ЦСКА 1948 - Ягелония

22 януари: ЦСКА 1948 - Спартак (Търнава)

26 януари: ЦСКА 1948 - Слован (Братислава)

1 февруари: ЦСКА 1948 - Гангуон

Лудогорец



11 януари: Лудогорец - Пакш

14 януари: Лудогорец - Ракув

Черно море



10 януари: Черно море - Фарул (Констанца)

14 януари: Черно море - Добруджа

20 януари: Черно море - Фратрия

28 януари: Черно море - Черноморец (Бургас)

28 януари: Черно море - Локомотив (Горна Оряховица)

31 януари: Черно море - Етър

ЦСКА



14 януари: ЦСКА - Корона (Киелце)

17 януари: ЦСКА - Млада Болеслав

21 януари: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси

23 януари: ЦСКА - Нови пазар

31 януари: ЦСКА - Дунав (Русе)

Локомотив (Пловдив)



16 януари: Локомотив (Пловдив) - Етър

22 януари: Локомотив (Пловдив) - Напредак

27 януари: Локомотив (Пловдив) - Балкани

31 януари: Локомотив (Пловдив) - Колос

Славия



17 януари: Славия - Младост Лучани

21 януари: търси се съперник

24 януари: Славия - Тиквеш

25 януари: Славия - Тобол

28 януари: търси се съперник

31 януари: Славия - Марек

Локомотив (София)



14 януари: Локомотив (София) - Радник (Сурдулица)

17 януари: Локомотив (София) - Лехия (Гданск)

21 януари: Локомотив (София) - Железиарне Подбрезова

24 януари: Локомотив (София) - Злин

25 януари: Локомотив (София) - Зоря (Луганск)

31 януари: Локомотив (София) - Монтана

Ботев (Враца)



17 януари: Ботев (Враца) - Марек

21 януари: Ботев (Враца) - Етър

26 януари: Ботев (Враца) - Вейле

1 февруари: Ботев (Враца) - Арарат-Армения

Арда (Кърджали)



15 януари: Арда (Кърджали) - Левски (Карлово)

Ботев (Пловдив)



15 януари: Ботев (Пловдив) - Марица (Пловдив)

21 януари: Ботев (Пловдив) - Партизан

24 януари: Ботев (Пловдив) - Оболон

27 януари: Ботев (Пловдив) - Борац (Баня Лука)

30 януари: Ботев (Пловдив) - Пахтакор

Спартак (Варна)



15 януари: Спартак (Варна) - Фратрия

24 януари: Спартак (Варна) - Дунав (Русе)

29 януари: Спартак (Варна) - Миньор (Перник)

Берое



17 януари: Берое - Марица (Милево)

28 януари: Берое - Нефтохимик

31 януари: Берое - Спартак (Плевен)

Монтана



17 януари: Монтана - Спартак (Плевен)

23 януари: Монтана - Лапи

26 януари: Монтана - Сепси

29 януари: Монтана - Ленинградец

Септември (София)



14 януари: Септември (София) - Марек

16 януари: Септември (София) - Аркадаг

20 януари: Септември (София) - Нефтчи (Фаргона)

23 януари: Септември (София) - Раднички (Ниш)

26 януари: Септември (София) - Ордабаси

Добруджа



14 януари: Добруджа - Черно море

21 януари: Добруджа - Дрита

24 януари: Добруджа - Буньодкор

27 януари: Добруджа - Кайсар

30 януари: Добруджа - Алашкерт