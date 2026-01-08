Зимна подготовка на отборите от efbet Лига

Отборите от efbet Лига вече се готвят за втората и решаваща част от сезона. Някои от клубовете избраха да организират своите зимни лагери в домашни условия, но повечето се насочиха към турската Ривиера. По традиция Sportal.bg ще ви информира за всичко интересно около родните състави и проверките им.
Левски
13 януари: Левски - Ниредхаза
17 януари: Левски - Войводина
21 януари: Левски - Заглебие
25 януари: Левски - Тренчин
28 януари: Левски - Вихрен (Сандански)
ЦСКА 1948
10 януари: ЦСКА 1948 - Гьозтепе
11 януари: ЦСКА 1948 - Рапид (Букурещ)
15 януари: ЦСКА 1948 - ЛАСК (Линц)
19 януари: ЦСКА 1948 - Ягелония
22 януари: ЦСКА 1948 - Спартак (Търнава)
26 януари: ЦСКА 1948 - Слован (Братислава)
1 февруари: ЦСКА 1948 - Гангуон
Лудогорец
11 януари: Лудогорец - Пакш
14 януари: Лудогорец - Ракув
Черно море
10 януари: Черно море - Фарул (Констанца)
14 януари: Черно море - Добруджа
20 януари: Черно море - Фратрия
28 януари: Черно море - Черноморец (Бургас)
28 януари: Черно море - Локомотив (Горна Оряховица)
31 януари: Черно море - Етър
ЦСКА
14 януари: ЦСКА - Корона (Киелце)
17 януари: ЦСКА - Млада Болеслав
21 януари: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси
23 януари: ЦСКА - Нови пазар
31 януари: ЦСКА - Дунав (Русе)
Локомотив (Пловдив)
16 януари: Локомотив (Пловдив) - Етър
22 януари: Локомотив (Пловдив) - Напредак
27 януари: Локомотив (Пловдив) - Балкани
31 януари: Локомотив (Пловдив) - Колос
Славия
17 януари: Славия - Младост Лучани
21 януари: търси се съперник
24 януари: Славия - Тиквеш
25 януари: Славия - Тобол
28 януари: търси се съперник
31 януари: Славия - Марек
Локомотив (София)
14 януари: Локомотив (София) - Радник (Сурдулица)
17 януари: Локомотив (София) - Лехия (Гданск)
21 януари: Локомотив (София) - Железиарне Подбрезова
24 януари: Локомотив (София) - Злин
25 януари: Локомотив (София) - Зоря (Луганск)
31 януари: Локомотив (София) - Монтана
Ботев (Враца)
17 януари: Ботев (Враца) - Марек
21 януари: Ботев (Враца) - Етър
26 януари: Ботев (Враца) - Вейле
1 февруари: Ботев (Враца) - Арарат-Армения
Арда (Кърджали)
15 януари: Арда (Кърджали) - Левски (Карлово)
Ботев (Пловдив)
15 януари: Ботев (Пловдив) - Марица (Пловдив)
21 януари: Ботев (Пловдив) - Партизан
24 януари: Ботев (Пловдив) - Оболон
27 януари: Ботев (Пловдив) - Борац (Баня Лука)
30 януари: Ботев (Пловдив) - Пахтакор
Спартак (Варна)
15 януари: Спартак (Варна) - Фратрия
24 януари: Спартак (Варна) - Дунав (Русе)
29 януари: Спартак (Варна) - Миньор (Перник)
Берое
17 януари: Берое - Марица (Милево)
28 януари: Берое - Нефтохимик
31 януари: Берое - Спартак (Плевен)
Монтана
17 януари: Монтана - Спартак (Плевен)
23 януари: Монтана - Лапи
26 януари: Монтана - Сепси
29 януари: Монтана - Ленинградец
Септември (София)
14 януари: Септември (София) - Марек
16 януари: Септември (София) - Аркадаг
20 януари: Септември (София) - Нефтчи (Фаргона)
23 януари: Септември (София) - Раднички (Ниш)
26 януари: Септември (София) - Ордабаси
Добруджа
14 януари: Добруджа - Черно море
21 януари: Добруджа - Дрита
24 януари: Добруджа - Буньодкор
27 януари: Добруджа - Кайсар
30 януари: Добруджа - Алашкерт