Локо (София) тръгна със загуба в контролите

Локомотив (София) загуби с 0:2 от сръбския Радник (Сурдулица) в първата контрола на тима от подготвителния лагер в Анталия. Точни за победителите бяха Емануел Куарши (5') и Дарийе Маркочевич (42').

Неофициален дебют за "червено-черните" записа бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който започна в стартовия състав. Дебют за първия отбор на Локомотив направи 17-годишният Михаил Захариев.

Веласкес и екипът му гледат Локомотив (София)

Срещата бе изгледана от старши треньора на Левски Хулио Веласкес, който използва почивния ден на "сините" в Анталия, за да присъства на двубоя.