Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локо (София) тръгна със загуба в контролите

Локо (София) тръгна със загуба в контролите

  • 14 яну 2026 | 16:40
  • 548
  • 0
Локо (София) тръгна със загуба в контролите

Локомотив (София) загуби с 0:2 от сръбския Радник (Сурдулица) в първата контрола на тима от подготвителния лагер в Анталия. Точни за победителите бяха Емануел Куарши (5') и Дарийе Маркочевич (42').

Неофициален дебют за "червено-черните" записа бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който започна в стартовия състав. Дебют за първия отбор на Локомотив направи 17-годишният Михаил Захариев.

Веласкес и екипът му гледат Локомотив (София)
Веласкес и екипът му гледат Локомотив (София)

Срещата бе изгледана от старши треньора на Левски Хулио Веласкес, който използва почивния ден на "сините" в Анталия, за да присъства на двубоя.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

  • 14 яну 2026 | 13:25
  • 1310
  • 0
Берое обяви подробности за първата си контрола

Берое обяви подробности за първата си контрола

  • 14 яну 2026 | 13:03
  • 447
  • 0
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 54748
  • 171
Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

  • 14 яну 2026 | 12:36
  • 496
  • 0
Цветомир Найденов: Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс

Цветомир Найденов: Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс

  • 14 яну 2026 | 12:03
  • 3067
  • 6
Левски (Карлово) уточни терените за контролите

Левски (Карлово) уточни терените за контролите

  • 14 яну 2026 | 12:00
  • 1119
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), без голове до почивката

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), без голове до почивката

  • 14 яну 2026 | 17:13
  • 12852
  • 11
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 16584
  • 21
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 12527
  • 7
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 54748
  • 171
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 18300
  • 40
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 22211
  • 14