Локомотив (Сф) с второ поражение в Анталия

Отборът на Локомотив (София) допусна втора поредна загуба в контролите. След поражението от сръбския Радник Сурдулица (0:2) преди три дни, днес тимът на Станислав Генчев отстъпи с 1:2 на Лехия (Гданск).

Поляците поведоха в 29-ата минута, а в самия край на първото полувреме Георги Минчев се възползва от центриране на Спас Делев и изравни резултата.

Локо (София) тръгна със загуба в контролите

Десетина минути преди края на срещата Лехия получи правото да изпълни дузпа, която беше реализирана от Богдан Виуник.