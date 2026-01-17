Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  Локомотив (Сф) с второ поражение в Анталия

Локомотив (Сф) с второ поражение в Анталия

  • 17 яну 2026 | 17:37
  • 1096
  • 0
Локомотив (Сф) с второ поражение в Анталия

Отборът на Локомотив (София) допусна втора поредна загуба в контролите. След поражението от сръбския Радник Сурдулица (0:2) преди три дни, днес тимът на Станислав Генчев отстъпи с 1:2 на Лехия (Гданск).

Поляците поведоха в 29-ата минута, а в самия край на първото полувреме Георги Минчев се възползва от центриране на Спас Делев и изравни резултата.

Локо (София) тръгна със загуба в контролите
Локо (София) тръгна със загуба в контролите

Десетина минути преди края на срещата Лехия получи правото да изпълни дузпа, която беше реализирана от Богдан Виуник.

