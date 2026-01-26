Септември загуби последната си проверка в Турция

Септември загуби с 1:2 от Ордабаси в края на последната си контролна среща в турския курорт Анталия. Треньорът на столичани Славко Матич заложи на стартов състав: Янко Георгиев, Робин Шутен, Мартин Христов, Доминик Ивкич, Симеон Василев, Виктор Очаи, Венислав Михайлов, Галин Иванов, Стефан Стоянович, Николас Фонтейн и Бертранд Фурие.



Септемврийци поведоха с гол на Фонтейн директно от корнер в 15-ата минута минута. Казахстанците изравниха в края на полувремето, а на почивката Матич смени целия състав без стража Георгиев.



В игра се появиха Божидар Томовски, Кубрат Йонашчъ, Валантайн Озорнвафор, Матео Стаматов, Йоан Бауренски, Красиан Колев, Димитър Челебиев, Фаиз Матуар, Преслав Георгиев и Едни Рибейро.



Срещата бе равностойна и през втората част, а силният вятър затрудни и двата отбора. В 70-ата минута на терена се появиха също Йоан Вригазов, Борислав Стоичков и Виктор Добрев, а победното попадение за Ордабаси падна в последната минута на двубоя.