Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 1:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 1:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

  • 26 яну 2026 | 14:42
  • 1824
  • 0
ЦСКА 1948 1:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 и Слован (Братислава) играят един срещу друг в контролна среща в Турция. Резултатът към момента е 1:1. Това е шеста проверка за тима от Бистрица, като до момента отборът все още няма победа на турска земя.

Словашкият тим започна една идея по-активно мача и в 16-ата минута успя да открие резултата. Тогава след добър пробив на футболист в синьо Кухаревич беше изведен сам срещу Шейтанов. Нападателят не сбърка и направи резултата 0:1.

Само 5 минути по-късно ЦСКА 1948 изравни резултата. След постепенна атака Собреро навлезе в наказателното поле и направи двойно подаване с Наско Илиев. Аржентинецът получи около точката за изпълнение на дузпи и с хубав шут вкара за 1:1.

ЦСКА 1948 1:1 СЛОВАН

0:1 Кухаревич (16)
1:1 Собреро (21)

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Двали, 3. Хуанми, 8. Менян, 20. Собреро, 7. Коуто, 17. Мартинес, 77. Елиас, 94. Илиев

Слован: 31. Търновски, 4. Кашия, 5. Ибрахим, 7. Вайс, 9. Кухаревич, 10. Толич, 12. Байрич, 18. Марчели, 28. Блекман, 57. Крус, 77. Игнатенко

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) излезе с информация относно контролата със Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) излезе с информация относно контролата със Спартак (Варна)

  • 26 яну 2026 | 13:37
  • 639
  • 0
Атанас Чернев след дебюта си във Втора Бундесига: Чувството е, че изпуснахме победата срещу Шалке

Атанас Чернев след дебюта си във Втора Бундесига: Чувството е, че изпуснахме победата срещу Шалке

  • 26 яну 2026 | 13:20
  • 594
  • 0
Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

  • 26 яну 2026 | 11:48
  • 12732
  • 22
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 29415
  • 47
Левски се прибира във вторник по обед

Левски се прибира във вторник по обед

  • 26 яну 2026 | 10:02
  • 1058
  • 1
Локо (Сф) иска халф от Бразилия, но среща сериозна конкуренция

Локо (Сф) иска халф от Бразилия, но среща сериозна конкуренция

  • 26 яну 2026 | 09:51
  • 1744
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 29415
  • 47
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 30523
  • 11
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 18294
  • 3
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 17662
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 11983
  • 2