ЦСКА 1948 1:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 и Слован (Братислава) играят един срещу друг в контролна среща в Турция. Резултатът към момента е 1:1. Това е шеста проверка за тима от Бистрица, като до момента отборът все още няма победа на турска земя.

Словашкият тим започна една идея по-активно мача и в 16-ата минута успя да открие резултата. Тогава след добър пробив на футболист в синьо Кухаревич беше изведен сам срещу Шейтанов. Нападателят не сбърка и направи резултата 0:1.

Само 5 минути по-късно ЦСКА 1948 изравни резултата. След постепенна атака Собреро навлезе в наказателното поле и направи двойно подаване с Наско Илиев. Аржентинецът получи около точката за изпълнение на дузпи и с хубав шут вкара за 1:1.

ЦСКА 1948 1:1 СЛОВАН



0:1 Кухаревич (16)

1:1 Собреро (21)

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Двали, 3. Хуанми, 8. Менян, 20. Собреро, 7. Коуто, 17. Мартинес, 77. Елиас, 94. Илиев

Слован: 31. Търновски, 4. Кашия, 5. Ибрахим, 7. Вайс, 9. Кухаревич, 10. Толич, 12. Байрич, 18. Марчели, 28. Блекман, 57. Крус, 77. Игнатенко