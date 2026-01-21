Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локомотив (София) с първа победа в контролите

Локомотив (София) с първа победа в контролите

  • 21 яну 2026 | 16:43
  • 786
  • 4
Локомотив (София) с първа победа в контролите

Локомотив (София) постигна първа победа по време на подготвителния лагер в Анталия. "Червено-черните" надвиха Железиарне (Подбрезова) с 1:0 в третата си контрола тази зима.

Първото полувреме беше много двуостро и двата отбора изпуснаха добри възможности за попадение. Най-чистите за "железничарите" бяха пред Спас Делев и Георги Минчев, които не успяха да реализират.

Локомотив (Сф) с второ поражение в Анталия
Локомотив (Сф) с второ поражение в Анталия

След почивката последваха много промени и макар словаците да имаха териториално превъзходство, Локомотив организира няколко опасни контраатаки. При една от тях, в 85-ата минута, Джордан Айб напредна и намери Луан, който отбеляза единственото попадение в срещата.

За тима на Станислав Генчев следват още две проверки до края на престоя в Турция. В събота срещу чешкия Злин и в неделя срещу украинския Зоря (Луганск).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

  • 21 яну 2026 | 13:13
  • 865
  • 2
ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 12:20
  • 1989
  • 1
Берое представи нов вратар

Берое представи нов вратар

  • 21 яну 2026 | 11:14
  • 2623
  • 1
Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 2952
  • 5
Левски вдига офертата за Хуан Переа

Левски вдига офертата за Хуан Переа

  • 21 яну 2026 | 10:36
  • 7321
  • 14
Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 9804
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36391
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34252
  • 42
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2544
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2309
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138399
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8223
  • 4