Локомотив (София) с първа победа в контролите

Локомотив (София) постигна първа победа по време на подготвителния лагер в Анталия. "Червено-черните" надвиха Железиарне (Подбрезова) с 1:0 в третата си контрола тази зима.

Първото полувреме беше много двуостро и двата отбора изпуснаха добри възможности за попадение. Най-чистите за "железничарите" бяха пред Спас Делев и Георги Минчев, които не успяха да реализират.

След почивката последваха много промени и макар словаците да имаха териториално превъзходство, Локомотив организира няколко опасни контраатаки. При една от тях, в 85-ата минута, Джордан Айб напредна и намери Луан, който отбеляза единственото попадение в срещата.

За тима на Станислав Генчев следват още две проверки до края на престоя в Турция. В събота срещу чешкия Злин и в неделя срещу украинския Зоря (Луганск).