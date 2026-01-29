Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана падна от Лениноградец

Монтана падна от Лениноградец

  • 29 яну 2026 | 17:40
  • 313
  • 0
Монтана падна от Лениноградец

Монтана загуби с 0:1 от руския втородивизионен Лениноградец последната си контролна среща на лагера в Сиде. Тимът от град Санкт Петербург се разписа в 72-та мин., след центриране от ляво и удар от воле. За монтанци пропуски направиха Умаро Балде, Албин Линер и Иван Коконов. В двубоя, който бе изгледан от кмета на Монтана Златко Живков, участиe не взе единствено бразилският нападател Витиньо.

Монтана: Марсио Роса, Давид Кармона, Албин Линер, Ивайло Марков, Костадин Илиев, Антон Тунгаров-кап., Калоян Стрински, Ангелос Цингарас, Борис Димитров, Александър Тодоров, Умаро Балде (Васил Симеонов, Жоржинзо Суаред, Димитър Буров, Важебах Сакор, Иван Коконов, Радослав Славчев, Петър Атанасов, Петър Андреев). Треньор: Акис Вавалис.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

  • 29 яну 2026 | 13:40
  • 1291
  • 2
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 13425
  • 8
Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

  • 29 яну 2026 | 12:58
  • 1253
  • 1
Янтра (Полски Тръмбеш) взе полузащитник, раздели се с трима

Янтра (Полски Тръмбеш) взе полузащитник, раздели се с трима

  • 29 яну 2026 | 12:06
  • 1115
  • 0
Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

  • 29 яну 2026 | 12:00
  • 865
  • 3
Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

  • 29 яну 2026 | 11:50
  • 21000
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 6494
  • 9
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 31953
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 12925
  • 5
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 13425
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 30075
  • 24
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 23755
  • 14