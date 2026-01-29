Монтана падна от Лениноградец

Монтана загуби с 0:1 от руския втородивизионен Лениноградец последната си контролна среща на лагера в Сиде. Тимът от град Санкт Петербург се разписа в 72-та мин., след центриране от ляво и удар от воле. За монтанци пропуски направиха Умаро Балде, Албин Линер и Иван Коконов. В двубоя, който бе изгледан от кмета на Монтана Златко Живков, участиe не взе единствено бразилският нападател Витиньо.

Монтана: Марсио Роса, Давид Кармона, Албин Линер, Ивайло Марков, Костадин Илиев, Антон Тунгаров-кап., Калоян Стрински, Ангелос Цингарас, Борис Димитров, Александър Тодоров, Умаро Балде (Васил Симеонов, Жоржинзо Суаред, Димитър Буров, Важебах Сакор, Иван Коконов, Радослав Славчев, Петър Атанасов, Петър Андреев). Треньор: Акис Вавалис.