От Ботев (Пловдив) призоваха феновете за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца)

От Ботев (Пловдив) използваха социалните мрежи, за да се обърнат към феновете си навръх 114-ата годишнина от основаването на клуба. От ръководството на "жълто-черните" призоваха привържениците за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца) в събота.

"Скъпи ботевисти,



Днес нашият любим Ботев Пловдив навършва 114 години – 114 години история, гордост и безкрайна любов към жълто-черната идея. Това е празник, който принадлежи на всички нас – на поколенията, които са носили Ботев в сърцето си.



Затова ви призоваваме: Нека отпразнуваме заедно 114-ия рожден ден на нашия клуб тази събота от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев" на мача срещу Ботев Враца.



Нека напълним най-красивия стадион с жълто-черна страст и енергия. Нашите футболисти имат нужда от вас – от вашия глас, от вашата вяра и подкрепа. Бъдете отново нашия 12-ти играч.



Нека покажем какво означава да си ботевист – вярност, гордост и любов без граници. Елате на стадиона. Елате да празнуваме заедно. Елате да подкрепим нашите момчета!



Само Ботев", написаха от клуба.