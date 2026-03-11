Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. От Ботев (Пловдив) призоваха феновете за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца)

От Ботев (Пловдив) призоваха феновете за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца)

  • 11 март 2026 | 20:17
  • 329
  • 0
От Ботев (Пловдив) призоваха феновете за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца)

От Ботев (Пловдив) използваха социалните мрежи, за да се обърнат към феновете си навръх 114-ата годишнина от основаването на клуба. От ръководството на "жълто-черните" призоваха привържениците за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца) в събота.

Двама карат тайни проби в Ботев (Пловдив)
Двама карат тайни проби в Ботев (Пловдив)

"Скъпи ботевисти,  

Днес нашият любим Ботев Пловдив навършва 114 години – 114 години история, гордост и безкрайна любов към жълто-черната идея. Това е празник, който принадлежи на всички нас – на поколенията, които са носили Ботев в сърцето си.

Затова ви призоваваме: Нека отпразнуваме заедно 114-ия рожден ден на нашия клуб тази събота от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев" на мача срещу Ботев Враца.

Нека напълним най-красивия стадион с жълто-черна страст и енергия. Нашите футболисти имат нужда от вас – от вашия глас, от вашата вяра и подкрепа. Бъдете отново нашия 12-ти играч.

Нека покажем какво означава да си ботевист – вярност, гордост и любов без граници. Елате на стадиона. Елате да празнуваме заедно. Елате да подкрепим нашите момчета!

Само Ботев", написаха от клуба. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Два автогола в Ботевград, Струмска слава взе точките

Два автогола в Ботевград, Струмска слава взе точките

  • 11 март 2026 | 16:59
  • 1114
  • 1
Цветомир Найденов отново коментира дузпата на "Герена", намеси джудото

Цветомир Найденов отново коментира дузпата на "Герена", намеси джудото

  • 11 март 2026 | 16:47
  • 5439
  • 22
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 11119
  • 101
Левски спечели дербито срещу Академик (Пд) в Елитната група до 16 години

Левски спечели дербито срещу Академик (Пд) в Елитната група до 16 години

  • 11 март 2026 | 14:51
  • 735
  • 1
Локомотив (София) ще награди Стефан Грозданов по случай 80-годишния му юбилей

Локомотив (София) ще награди Стефан Грозданов по случай 80-годишния му юбилей

  • 11 март 2026 | 14:46
  • 734
  • 3
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 20339
  • 156
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Леверкузен 0:0 Арсенал, без голове през първата част

На почивката: Леверкузен 0:0 Арсенал, без голове през първата част

  • 11 март 2026 | 20:33
  • 3554
  • 5
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 5914
  • 11
Смазваща преднина за "лъвиците" в Пловдив!

Смазваща преднина за "лъвиците" в Пловдив!

  • 11 март 2026 | 19:00
  • 6470
  • 5
Реал Мадрид - Ман Сити (съставите)

Реал Мадрид - Ман Сити (съставите)

  • 11 март 2026 | 20:35
  • 440
  • 0
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 11119
  • 101
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 20339
  • 156