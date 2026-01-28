Левски 1:0 Вихрен, Флекса спечели дузпа, Бала вкара

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски играе при 1:0 срещу Вихрен (Сандански) в последната си проверка преди подновяването на официалните срещи за пролетния дял на родния футбол. Евертон Бала откри от дузпа в началото на мача.

"Сините" се изправят срещу Лудогорец другата седмица в двубой за Суперкупата на България. Мачът е във вторник от 18:00 часа.

Първата добра възможност в мача дойде в четвъртата минута. Тогава пред вратата на тима от Сандански Мазир Сула намери добре Радослав Кирилов, който обаче стреля в тялото на вратаря.

В осмата минута на мача Армстронг Око-Флекс финитира бранител в наказателното поле и бе спънат. Съдията посочи бялата точка, а Евертон Бала реализира със силен шут.

В 27-ата минута гостите направиха хубава атака, която завърши с удар на Марио Ивов, който стреля точно, но Мартин Луков успя да спаси.

Малко по-късно Левски отговори с добра позиция на Око-Флекс, който обаче не съумя да завърши успешно, макар и да прокара топката покрай вратаря.

ЛЕВСКИ 1:0 ВИХРЕН

1:0 Бала (9-д)

ЛЕВСКИ: 78. Луков, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 70. Костадинов, 47. Бурас, 22. Сула, 11. Око-Флекс, 99. Кирилов, 17. Евертон

ВИХРЕН: 1. Станислав Нисторов, 21. Александър Башлиев, 5. Иван Арсов, 2. Мартин Бачев, 25. Атанас Килов, 73. Венцислав Бенгюзов, 14. Ивайло Климентов, 10. Томи Костадинов, 17. Лео Пимента, 16. Уасим Ауашрия, 8. Марио Ивов