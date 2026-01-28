Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски 1:0 Вихрен, Флекса спечели дузпа, Бала вкара

Левски 1:0 Вихрен, Флекса спечели дузпа, Бала вкара

  • 28 яну 2026 | 15:35
  • 9188
  • 28
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски играе при 1:0 срещу Вихрен (Сандански) в последната си проверка преди подновяването на официалните срещи за пролетния дял на родния футбол. Евертон Бала откри от дузпа в началото на мача.

"Сините" се изправят срещу Лудогорец другата седмица в двубой за Суперкупата на България. Мачът е във вторник от 18:00 часа.

8 Левски : Вихрен (Сандански)

Първата добра възможност в мача дойде в четвъртата минута. Тогава пред вратата на тима от Сандански Мазир Сула намери добре Радослав Кирилов, който обаче стреля в тялото на вратаря.

В осмата минута на мача Армстронг Око-Флекс финитира бранител в наказателното поле и бе спънат. Съдията посочи бялата точка, а Евертон Бала реализира със силен шут.

В 27-ата минута гостите направиха хубава атака, която завърши с удар на Марио Ивов, който стреля точно, но Мартин Луков успя да спаси.

8 Левски : Вихрен (Сандански)

Малко по-късно Левски отговори с добра позиция на Око-Флекс, който обаче не съумя да завърши успешно, макар и да прокара топката покрай вратаря.

ЛЕВСКИ 1:0 ВИХРЕН
1:0 Бала (9-д)

ЛЕВСКИ: 78. Луков, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 70. Костадинов, 47. Бурас, 22. Сула, 11. Око-Флекс, 99. Кирилов, 17. Евертон

ВИХРЕН: 1. Станислав Нисторов, 21. Александър Башлиев, 5. Иван Арсов, 2. Мартин Бачев, 25. Атанас Килов, 73. Венцислав Бенгюзов, 14. Ивайло Климентов, 10. Томи Костадинов, 17. Лео Пимента, 16. Уасим Ауашрия, 8. Марио Ивов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), красив гол на Тодор Неделев

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), красив гол на Тодор Неделев

  • 28 яну 2026 | 14:51
  • 7419
  • 8
Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 6646
  • 5
Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

  • 28 яну 2026 | 13:01
  • 2946
  • 0
Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

  • 28 яну 2026 | 12:41
  • 1366
  • 0
Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

  • 28 яну 2026 | 12:24
  • 1498
  • 1
Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

  • 28 яну 2026 | 12:14
  • 1069
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 16632
  • 12
Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), красив гол на Тодор Неделев

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), красив гол на Тодор Неделев

  • 28 яну 2026 | 14:51
  • 7419
  • 8
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 19152
  • 31
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 10839
  • 12
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 5119
  • 8