  Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

  28 яну 2026 | 19:30
Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Ботев (Враца) направи второ поредно равенство на кипърска земя и отново 1:1 срещу елитния датски Вейле. Момчетата на Тодор Симов бяха близо до успех, но допуснаха изравнителен гол в заключителните секунди.

В 83-ата минута новото попълнение Касим Хаджи получи хубав пас отдясно, центрира, Радослав Цонев свали топката с глава и Мартин Петков също с глава я вкара в мрежата.

Вейле изравни в 88-мата минута, след като играч на датчаните се възползва от грешка в защитата, влезе в наказателното поле, пусна към свой съотборник, който от десетина метра реализира изравнителното попадение.

Двата тима се срещнаха преди няколко дни в Агия Напа и тогава направиха 1:1. За врачани бе точен привлечения от ЦСКА Сейни Санянг.

Следващият мач на Ботев е на 1 февруари от 14:30 часа срещу Арарат-Армения.

