Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

Отборите на Пари Сен Жермен и Челси играят при резултат 1:0 на "Парк де Пранс" в първи мач от 1/8-финалите на Шампионската лига.

Луис Енрике залага на Усман Дембеле, Брадли Баркола и Дезире Дуе в атака. В средата на терена ще си партнират Жоао Невеш, Витиня и Уорън Заир-Емери.

Лиъм Росиниър пък е избрал Жоао Педро да води атаката, като той ще има подкрепата в предни позиции от Педро Нето, Енцо Фернандес и Коул Палмър. Двойката опорни халфове са Мойсес Кайседо и Рийс Джеймс.

Челси създаде първата по-интересна ситуация в мача. В 4-тата минута Рийс Джеймс центрира великолепно пред вратата, но първо Жоао Педро, а след това и Педро Нето се разминаха с топката и не успяха да се разпишат.