Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Узбекистанци надвиха Септември (София) в контрола

Узбекистанци надвиха Септември (София) в контрола

  • 20 яну 2026 | 16:01
  • 477
  • 0

Септември (София) записа първа загуба по време на лагера си в Турция, след като отстъпи с 0:2 на узбекистанския Нефтчи (Фаргона). Българският тим допусна по едно попадение през двете полувремена.

Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция
Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

Първият гол падна в 32-ата минута, когато Зоран Марушич успя да се разпише от близко разстояние. Преди това Янко Георгиев се отчете с добро спасяване, след като противников футболист беше излязъл сам срещу него. В 39-ата минута Фонтейн можеше да изравни след опасен удар от фал, но вратарят на Нефтчи изби.

В 72-ата минута Септември беше близо до попадението, след като удар на Преслав Георгиев от дъгата на наказателното поле рикошира и се насочи опасно към вратата на узбекистанския тим. Стражът на Нефтчи обаче успя да скочи и да избие. В 84-ата минута Нурбек Сарсенбайев беше изведен сам срещу вратаря и не сбърка, оформяйки крайния резултата - 2:0.

Така до момента Септември има една победа и една загуба в Турция. Преди три дни столичани надвиха Висла (Краков), а подготовката им започна със загуба от Марек на родна земя. Следващата контрола на Септември е на 23 януари срещу Раднички (Ниш).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5370
  • 5
Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

  • 20 яну 2026 | 13:28
  • 1194
  • 2
Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

  • 20 яну 2026 | 13:04
  • 3242
  • 2
Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

  • 20 яну 2026 | 12:58
  • 1278
  • 2
Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

  • 20 яну 2026 | 11:59
  • 1706
  • 0
ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

  • 20 яну 2026 | 11:28
  • 6934
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17326
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33096
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33835
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5370
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43486
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121553
  • 41