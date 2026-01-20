Узбекистанци надвиха Септември (София) в контрола

Септември (София) записа първа загуба по време на лагера си в Турция, след като отстъпи с 0:2 на узбекистанския Нефтчи (Фаргона). Българският тим допусна по едно попадение през двете полувремена.

Първият гол падна в 32-ата минута, когато Зоран Марушич успя да се разпише от близко разстояние. Преди това Янко Георгиев се отчете с добро спасяване, след като противников футболист беше излязъл сам срещу него. В 39-ата минута Фонтейн можеше да изравни след опасен удар от фал, но вратарят на Нефтчи изби.

В 72-ата минута Септември беше близо до попадението, след като удар на Преслав Георгиев от дъгата на наказателното поле рикошира и се насочи опасно към вратата на узбекистанския тим. Стражът на Нефтчи обаче успя да скочи и да избие. В 84-ата минута Нурбек Сарсенбайев беше изведен сам срещу вратаря и не сбърка, оформяйки крайния резултата - 2:0.

Така до момента Септември има една победа и една загуба в Турция. Преди три дни столичани надвиха Висла (Краков), а подготовката им започна със загуба от Марек на родна земя. Следващата контрола на Септември е на 23 януари срещу Раднички (Ниш).