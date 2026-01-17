Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Отборите на Левски и Войводина играят при резултат 1:0 във втората проверка за "сините" на лагера в Турция. Попадението реализира Георги Костадинов (29).

След само 120 секунди игра Светослав Вуцов трябваше да се намесва, за да запази мрежата си суха. Стражът успя да отрази изстрел на футболист на сръбския тим.

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Последваха няколко отлични атака на "сините", които обаче не бяха завършени добре от нито един от атакуващите футболисти на столичани.

Първият гол за 2026 година за Левски бе дело на Георги Костадинов. Опитният халф се разписа в мрежата на Матия Гочманац с красив удар с глава. С асистенция се отчете Радослав Кирилов.

В 34-ата минута капитанът Марин Петков завърши отлична атака на тима, но ударът му с левия крак попадна право в ръцете на стража на "червено-белите".

ЛЕВСКИ - ВОЙВОДИНА 1:0



1:0 Георги Костадинов (29)

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 70. Георги Костадинов, 22. Мазир Сула, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре



Войводина: 1. Матия Гочманац, 22. Лазар Николич, 6. Синиша Танга, 29. Колинс Лусака, 23. Лукас Куня, 18. Негош Петрович, 8. Вукан Савичевич, 24. Марко Величкович, 21. Милан Коларевич, 77. Лазар Ранделович, 9. Алекса Вуканович