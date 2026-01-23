Популярни
  Монтана завърши наравно със седмия в Косово

Монтана завърши наравно със седмия в Косово

  23 яну 2026 | 17:25
Монтана завърши наравно със седмия в Косово

Монтана направи 2:2 със седмия в Суперлигата на Косово Лапи в първата си контролна среща на лагера в Сиде. Костадин Илиев се разписа с глава за 1:1 в 20-ата минута. Последва натиск на българския тим материализиран с гол Борис Димитров в 35-ата минута.

След почивката треньорът на монтанци Акис Вавалис направи почти пълна смяна, като в игра не влязоха единствено младият вратар Никола Кръстев и нападателят Владислав Цеков-Каската, който се очаква да започне пълноценни тренировки чак в края на февруари. Крайният резултат бе оформен в 67-ата минута.

Монтана: Марсио Роса, Давид Кармона, Албин Линер Ивайло Марков, Костадин Илиев, Антон Тунгаров, Калоян Стрински, Ангелос Цингарас, Витиньо, Александър Тодоров, Умаро Балде (Васил Симеонов, Димитър Буров, Жоржинзо Суаред, Радослав Славчев, Важебах Сакор, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Петър Андреев). Треньор: Акис Вавалис.

