Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 13:51
  • 1800
  • 1

Отборите на Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) играят при резултат 0:0 в контролна среща.  

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец
Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Първата по-добра ситуация за гол се откри пред вратата на "соколите". В 9-ата минута Алекса Мараш опита удар с глава, но кълбото не намери целта.

БОТЕВ - СПАРТАК 0:0

Стартови състави:

  Ботев (Пловдив): 29. Наумов, 4. Солдо, 7. Илиев, 8. Неделев, 9. Мараш, 11. Педро, 22. Куатенг, 27. Хайн, 41. Тандано, 42. Видев, 77. Араухо  

Спартак (Варна): 23. Ковальов, 2. Иванов, 3. Петрашило, 5. Кръстев, 7. Принджев, 10. Лопес, 13. Гонсалвеш, 17. Маринов, 20. Лозев, 21. Шанде, 44. Грънчов  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 3578
  • 5
Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

  • 28 яну 2026 | 13:01
  • 1518
  • 0
Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

  • 28 яну 2026 | 12:41
  • 969
  • 0
Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

  • 28 яну 2026 | 12:24
  • 1081
  • 1
Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

  • 28 яну 2026 | 12:14
  • 770
  • 1
Левски пусна в продажба билетите за Суперкупата на касата пред Сектор "А" на "Герена"

Левски пусна в продажба билетите за Суперкупата на касата пред Сектор "А" на "Герена"

  • 28 яну 2026 | 12:09
  • 792
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 13166
  • 9
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 16217
  • 29
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 8556
  • 7
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 2109
  • 2
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157931
  • 44