Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

Отборите на Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) играят при резултат 0:0 в контролна среща.

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Първата по-добра ситуация за гол се откри пред вратата на "соколите". В 9-ата минута Алекса Мараш опита удар с глава, но кълбото не намери целта.

Стартови състави:



Ботев (Пловдив): 29. Наумов, 4. Солдо, 7. Илиев, 8. Неделев, 9. Мараш, 11. Педро, 22. Куатенг, 27. Хайн, 41. Тандано, 42. Видев, 77. Араухо



Спартак (Варна): 23. Ковальов, 2. Иванов, 3. Петрашило, 5. Кръстев, 7. Принджев, 10. Лопес, 13. Гонсалвеш, 17. Маринов, 20. Лозев, 21. Шанде, 44. Грънчов