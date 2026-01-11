ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 и Рапид (Букурещ) играят при 1:1 в контрала на турска земя. Мартинес откри резултата в 9-ата минута.

Това е втора проверка за "червените" в рамките на два дни. Вчера те отстъпиха с 1:2 на водения от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе.

Румънците можеха да открият резултата в третата минута, но Шейтанов изби в корнер фронтален шут от десетина метра.

Българският тим отговори подобаващо в 9-ата минута. Тогава Мартинес овладя диагонален дълъг пас на десния фланг, влезе навътре и с шут извън границата на наказателното поле намери долния дасан ъгъл на Бричу.

В 17-ата минута ЦСКА 1948 можеше да отбележи второ попадение, но Траоре не уцели вратата след центриране от корнер и удар с глава. "Червените" записаха още един изстрел в своя актив, който дойде в 31-ата минута от далечна дистанция и в аут.

Шест по-късно Коуто отправи добър удар от фал, а вратарят на румънците изби в корнер.

ЦСКА 1948 - РАПИД (БУКУРЕЩ) 1:0



1:0 Мартинес 9

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 6. Пархоменко, 2. Медина, 20. Собреро, 7. Коуто, 17. Мартинес, 93. Диало, 3. Хуанми, 88. Траоре, 23 Кребс, 11. Русев

РАПИД (БУКУРЕЩ): 31. Бричу, 6 Крамер, 13 Сиоботариу, 19, Филипе, 47. Браун, 98. Джордже, 15. Вулутрар, 55. Поп, 9. Ямбор, 27. Хазролай. 30 Параскив