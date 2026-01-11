Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

  • 11 яну 2026 | 16:23
  • 2554
  • 0
ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 и Рапид (Букурещ) играят при 1:1 в контрала на турска земя. Мартинес откри резултата в 9-ата минута.

Това е втора проверка за "червените" в рамките на два дни. Вчера те отстъпиха с 1:2 на водения от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе.

Румънците можеха да открият резултата в третата минута, но Шейтанов изби в корнер фронтален шут от десетина метра.

Българският тим отговори подобаващо в 9-ата минута. Тогава Мартинес овладя диагонален дълъг пас на десния фланг, влезе навътре и с шут извън границата на наказателното поле намери долния дасан ъгъл на Бричу.

В 17-ата минута ЦСКА 1948 можеше да отбележи второ попадение, но Траоре не уцели вратата след центриране от корнер и удар с глава. "Червените" записаха още един изстрел в своя актив, който дойде в 31-ата минута от далечна дистанция и в аут.

Шест по-късно Коуто отправи добър удар от фал, а вратарят на румънците изби в корнер.

ЦСКА 1948 - РАПИД (БУКУРЕЩ) 1:0

1:0 Мартинес 9

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 6. Пархоменко, 2. Медина, 20. Собреро, 7. Коуто, 17. Мартинес, 93. Диало, 3. Хуанми, 88. Траоре, 23 Кребс, 11. Русев

РАПИД (БУКУРЕЩ): 31. Бричу, 6 Крамер, 13 Сиоботариу, 19, Филипе, 47. Браун, 98. Джордже, 15. Вулутрар, 55. Поп, 9. Ямбор, 27. Хазролай. 30 Параскив

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

  • 11 яну 2026 | 13:34
  • 3079
  • 0
Левски обяви часовете на зимните си контроли

Левски обяви часовете на зимните си контроли

  • 11 яну 2026 | 13:25
  • 1624
  • 0
Берое стартира с тренировките в понеделник

Берое стартира с тренировките в понеделник

  • 11 яну 2026 | 12:48
  • 942
  • 1
Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

  • 11 яну 2026 | 12:16
  • 10146
  • 14
Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

  • 11 яну 2026 | 11:48
  • 2227
  • 0
Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

  • 11 яну 2026 | 11:37
  • 9725
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10819
  • 7
Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 5458
  • 8
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10827
  • 2
Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

  • 11 яну 2026 | 16:03
  • 2345
  • 1
Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

  • 11 яну 2026 | 16:41
  • 2096
  • 2