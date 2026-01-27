Берое унищожи аматьори в контрола

Берое разби с 13:0 Сливен в контролна среща. “Заралии” бяха пълни господари на терена срещу състезаващия се в окръжните групи отбор.

Берое замени Нефтохимик с ФК Сливен

Исмаел Ферер откри резултата в 5-ата минута, а в 12-ата Кайо Лопес удвои. Последваха голове на Йесид Валбуена (17) и Факундо Костантини (19). До края на полувремето Валбуена вкара втория си гол в мача, а освен това се разписа и Давид Валверде.

В 51-ата минута Исмаел Ферер вкара седми гол от пряк свободен удар. Факундо Аларкон вкара за 8:0 в 62-ата минута, а Хуанка Пинеда направи 9:0 три минути по-късно. В 70-ата минута Аларкон се разписа отново. Шест минути преди края точен беше Стилян Русенов, а до края на мача точни бяха още Жоао Милейрао и Хуан Пабло Саломони.

Това беше четвърта контрола за тима от Стара Загора, като до момента имат две победи, едно равенство и една загуба. Последната приятелска среща за тима е на 31 януари срещу Спартак (Плевен).