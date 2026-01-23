Тежка загуба за Септември (София) в Анталия

Септември (София) допусна загуба от Раднички (Ниш) в контролна среща, играна при тежки атмосферни условия в Анталия. Тимът на Славко Матич отстъпи с 0:4, като още след края на първото полувреме столичани изоставаха с три гола.

Старши треньорът заложи на състав Янко Георгиев, Георги Върбанов, Мартин Христов, Доминик Ивкич, Божидар Томовски, Виктор Очаи, Галин Иванов, Николас Фонтейн, Стефан Стоянович, Едни Рибейро и Бертранд Фурие.

На полувремето Матич направи 6 промени, като на терена се появиха Валантайн Озорнвафор, Красиан Колев, Симеон Василев, Димитър Челебиев, Венислав Михайлов и Никола Генчев. Малко след началото на втората част падна и четвъртото попадение в срещата.

В 60-ата минута бяха направени още смени от страна на септемврийци - Николай Кръстев, Кубрат Йонашчъ, Себастиян Уейд, Виктор Добрев и Борислав Стоичков.

Стоян Стоичков, Робин Шутен, Фаиз Матуар, Преслав Георгиев, Йоан Бауренски и Матео Стаматов пропуснаха проверката с леки проблеми. Това бе предпоследна контролна среща в Анталия. Последната е след три дни.