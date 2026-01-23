ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА играе срещу Гангуон при 1:0 в четвъртата си и последна контролна среща в Турция. Кевин Додай откри резултата в 12-ата минута.

Заради силен дъжд и буря днешният двубой беше преместен на Изток в посока Алания. Първоначално "армейците" трябваше да мерят сили с Нови пазар, но заради много контузени и болни, сърбите бяха сменени от азиатския съперник.

Отборът на Христо Янев все още е без победа в проверките в югоизточната ни съседка. До този момент софиянци записаха две загуби - Корона Киелце (0:2) и Млада Болеслав (1:2), и едно равенство - ЛНЗ Черкаси (0:0).

"Червените" откриха резултата в 12-ата минута. Мохамед Брахими направи хубав пробив в наказателното поле и намери непокрития Кевин Додай, който от непосредствена близост нямаше как да сбърка.

Южнокорейците отговориха с опасен удар към вратата на Димитър Евтимов, който обаче не беше точен.

Гангуон продължи да атакува и в 37-мата минута резултатът беше изравнен. Защитник

Стартовите състави:

ЦСКА: 25. Евтимов, 3. Йорданов, 4. Лапеня, 9. Годой, 11. Брахими, 14. Т. Иванов, 19. Турицов, 22. Додай, 30. Панайотов, 73. Илиев, 99. Ето'о.

Гангуон: 1. Чунго, 17. Жунсеок, 30. Жихюк, 44. Хойонг, 15. Жухюк, 7. Даевон, 28. Минву, 11. Сюнгвон, 8. Юнгжу, 32. Джунхее, 9. Юнгджун.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Снимки: Startphoto