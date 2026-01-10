Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

  • 10 яну 2026 | 16:00
  • 2756
  • 2
Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 и Гьозтепе играят при 0:0 в първата зимна проверка на отбора от efbet Лига. Дебют за тима на Иван Стоянов записва новото попълнение Бернардо Коуто, пристигнал преди Нова година от Спартак (Варна). Бившият национал Петър Витанов пък е със сменена позиция - опитният дефанзивен халф излиза като ляв централен бранител. Двубоят на "червените" от Бистрица срещу тима на Станимир Стоилов започва в 16:00 часа в Измир.

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948

Стартовите състави:

Гьозтепе: Матеуш Лис, Арда Куртулан, Таха Алтикардаш, Елитон, Малком Мпуту, Амин Черни, Антъни Денис, Ралданей Норберто, Алексис Антунес, Жуан, Жандерсон.

ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Даниел Медина, Егор Пархоменко, Петър Витанов, Огнен Гашевич, Йоан Маниен, Бернардо Коуто, Браян Собреро, Елиас Франко, Хосе Мартинес, Мамаду Диало.

