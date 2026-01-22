Локо (Пд) надви Напредак в нервен мач с два червени картона

Локомотив (Пловдив) надви Напредак с 1:0 в първата контрола на родния тим на турска земя. Двата тима дори стигнаха до бой помежду си, след който главният съдия изгони по един играч от двата отбора. Каталин Иту беше точен за Локо (Пд) в 55-ата минута, след като бе изведен сам срещу вратаря и го преодоля. През първото полувреме гол на Ефе Али беше отменен заради засада.

Веднага след това се стигна до напрежение между двата тима заради поредното грубо нарушение от страна на сърбите. Стигна се и до спречкване. Адриан Кова получи директен червен картон, такъв бе показан и на играч на Напредак.