Монтана надви румънския Сепси

  • 26 яну 2026 | 17:39
Монтана надви румънския Сепси

Монтана спечели втората си контрола на турска земя. Тимът надигра с 1:0 втородивизионния румънски Сепси.

Монтана завърши наравно със седмия в Косово
Монтана завърши наравно със седмия в Косово

През целия двубой възпитаниците на Акис Вавалис контролираха случващото се на терена, но не успяваха да стигнат до попадение, въпреки че имаха отлични възможности да сторят това.

Все пак в 79-ата минута родният тим успя да разпечата вратата на румънците. Едно от новите попълнения Ангелос Цингарас се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу него.

Монтана вече е с равенство и победа от двете си контроли по време на лагера в Турция. Преди дни монтанчани пропуснаха да спечелят срещу представителя на елита на Косово Лапи. Срещата завърши наравно 2:2.

Последната проверка на тима е срещу руския Леноноградец на 29 януари.

