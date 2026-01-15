11-те на Ботев (Пд) и Марица - очаквайте на живо!

Станаха ясни титулярните състави на Ботев (Пловдив) и Марица, които се изправят един срещу друг в контролна среща на "Колежа". Мачът стартира в 14:00 часа и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

Това е първа зимна проверка за "канарчетата", които заминават на лагер в Турция след два дни. В югоизточната ни съседка отборът на Димитър Димитров ще срещне Партизан (21 януари), Оболон (24 януари), Борац Баня Лука (27 януари) и Пахтакор (30 януари).

Ботев (Пловдив) - Марица (Пловдив)



Стартови състави:

Ботев (Пловдив): 1. Славков, 3. Рангелов, 4. Солдо, 7. Илиев, 8. Неделев, 9. Мараш, 11. Игор, 17. Минков, 22. Куатенг, 38. Балоянис, 42. Видев;

Марица (Пловдив): 1. Русев, 2. Татаров, 4. Джуров, 6. Хаджиев, 10. Марчев, 11. Алиев, 14. Михайлов, 16. Пройчев, 18. Спасов, 22. Харис, 23. Данчев.