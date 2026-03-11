Българските футболни клубове обмениха опит с Европейските лиги

Представители на българските футболни клубове участваха в съвместен работен семинар, който бе част от програмата на Генералната Асамблея на Европейските лиги, на който столицата ни е домакин.

България ще бъде домакин на Общото събрание на Асоциацията на Европейските лиги

По време на работните сесии голяма част от професионалните клубове в България, представителите на БПФЛ и БФС имаха възможността да дискутират директно с чуждестранните си колеги ключови теми, свързани с развитието на клубния футбол. Бяха представени успешни модели за изграждане на устойчиви взаимоотношения между лиги, клубове и национални федерации, както и иновативни подходи за разработване на печеливши комерсиални стратегии.



Дискусиите преминаха при висок интерес и активно участие от страна на българските представители, утвърждавайки важността на директния диалог в голямото европейско футболно семейство.



Представители на над 40 европейски футболни лиги, в това число и топ 5 водещите първенства, също така на форума, който се провежда в гранд хотел Милениум в София, присъстват и делегати от ръководството на ФИФА, УЕФА, Европейската комисия, световния съюз на футболистите FIFPRO, организацията на Футболните привърженици на Европа (FSE), както и клубните организации EFС и UEC.



В рамките на съвместния семинар свои презентации за развитието на първенствата си представиха лигите на Чехия, Ирландия и Словакия.