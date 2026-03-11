Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Българските футболни клубове обмениха опит с Европейските лиги

Българските футболни клубове обмениха опит с Европейските лиги

  • 11 март 2026 | 19:18
  • 412
  • 0
Българските футболни клубове обмениха опит с Европейските лиги

Представители на българските футболни клубове участваха в съвместен работен семинар, който бе част от програмата на Генералната Асамблея на Европейските лиги, на който столицата ни е домакин.

България ще бъде домакин на Общото събрание на Асоциацията на Европейските лиги
България ще бъде домакин на Общото събрание на Асоциацията на Европейските лиги

По време на работните сесии голяма част от професионалните клубове в България, представителите на БПФЛ и БФС имаха възможността да дискутират директно с чуждестранните си колеги ключови теми, свързани с развитието на клубния футбол. Бяха представени успешни модели за изграждане на устойчиви взаимоотношения между лиги, клубове и национални федерации, както и иновативни подходи за разработване на печеливши комерсиални стратегии.

Дискусиите преминаха при висок интерес и активно участие от страна на българските представители, утвърждавайки важността на директния диалог в голямото европейско футболно семейство.

Представители на над 40 европейски футболни лиги, в това число и топ 5 водещите първенства, също така на форума, който се провежда в гранд хотел Милениум в София, присъстват и делегати от ръководството на ФИФА, УЕФА, Европейската комисия, световния съюз на футболистите FIFPRO, организацията на Футболните привърженици на Европа (FSE), както и клубните организации EFС и UEC.

В рамките на съвместния семинар свои презентации за развитието на първенствата си представиха лигите на Чехия, Ирландия и Словакия.

