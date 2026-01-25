Популярни
  Локомотив (София)
  2. Локомотив (София)
  Локо (София) завърши подготвителния си лагер в Анталия със зрелищно равенство срещу Зоря

  25 яну 2026 | 18:36
  • 411
  • 1
Локомотив (София) завърши подготвителния си лагер в Анталия с равенство 3:3 срещу Зоря (Луганск). Украинците откриха рано резултатa, преди Георги Минчев да изравни след добро подаване от фланга на Красимир Станоев. В 31-ата минута Локомотив поведе след гол на новото попълнение Доминик Янков, който се възползва от хубава комбинация със Спас Делев.

В 50-ата минута Зоря изравни, а пет по-късно Локомотив отново поведе след нова хубава атака. Делев напредна и намери Станоев, който пусна за Минчев, а таранът отбеляза второто си попадение в двубоя. След 60-ата минута старши треньорът Станислав Генчев извърши 11 смени, а в игра след контузия се завърна Анте Аралица.

За оставащите 30 минути хърватинът се отчете с няколко страхотни отигравания, а веднъж остана много близо и до попадение. Три минути преди края Зоря се възползва от статично положение и изравни.

