Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) победи с 4:0 Севлиево в контролна среща, провела се на Коматево. “Канарчетата” владееха инициативата през по-голямата част от времето и заслужено стигнаха до успеха. Всички попадения паднаха през втората част, когато първо Педро Игор откри резултата (59’), а малко по-късно Франклин Маскоте удвои (63’). В края на двубоя Константинос Балоянис се отчете с два гола (85’ и 89’), като второто попадение беше истинско бижу. Двубоят бе излъчен на живо по Sportal.bg.

Това бе последна контрола за Ботев преди стартирането на новия полусезон в родния елит. В първия кръг от efbet Лига пловдивчани се изправят срещу Берое на 8 февруари.

В 5-ата минута дойде първата възможност в двубоя. Центриране отдясно намери Закария Тандано на далечния край. Новото попълнение на “канарчетата” пое добре, но от чиста позиция не успя да нанесе опасен шут.

В 14-ата минута Севлиево беше много близо до това да открие резултата. Центриране отдясно намери Преслав Антонов, който свали с глава на Ахмед. Халфът беше оставен напълно непокрит сам срещу вратаря, но ударът му беше крайно неточен.

В следващите минути домакините бяха по-активни, но до по-сериозна ситуация не се стигна. На два пъти “канарчетата” отбелязаха гол, но и при двата случая имаше вдигнат флаг за засада и попаденията не бяха признати.

Домакините започнаха второто полувреме също по-добре от своя противник и в 59-ата минута се стигна до попадение. Никола Илиев продължи с пета подаване, което беше за него, към Педро Игор. Новото попълнение на “канарчетата” пое добре и сам срещу вратаря успя да вкара - 1:0.



След гола наставникът Димитър Димитров направи цели осем смени.

Веднага след подновяването на играта Ботев стигна до втори гол с първата си атака. Франклин Маскоте засече на близката греда центриране отдясно и успя да се разпише, с което удвои аванса на своя тим - 2:0.

В 85-ата минута Ботев сложи точка на спора. Ерик Маркус направи добър пробив отляво и с хубав финт елиминира противников състезател. Последва успоредно подаване по земя, което стигна до Константинос Балоянис. Гръцкият халф не успя от първия път да засече, но от втория се разписа за 3:0.

Мачът до края вече се доиграваше, но в Ботев явно нямаше намерение да спира. В 89-ата минута отново Балоянис бе точен, след като разстреля вратата на Севлиево от около 30 метра - 4:0.

БОТЕВ (ПД) 4:0 СЕВЛИЕВО



1:0 Педро Игор (59)

2:0 Франклин Маскоте (63)

3:0 Константинос Балоянис (85)

4:0 Константинос Балоянис (89)

Стартови състави:

Ботев: 29. Даниел Наумов, 2. Габиел Нога, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 9. Алекса Мараш, 11. Педро Игор, 14. Карлос Алгара, 17. Николай Минков, 41. Закария Тандано, 42. Ивайло Видев.

Севлиево: 1. Генадий Ганев, 3. Михаил Минков, 4. Адриян Димитров, 5. Петко Ганев, 7. Дейвид Михалев, 11. Аюб Ахмед-Нур, 16. Николай Янков, 19. Преслав Антонов, 21. Валентин Цветанов, 23. Мартин Банев, 45. Стивиян Макавеев.