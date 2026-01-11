Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 5398
  • 8
Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Шампионът Лудогорец играе при 2:1 с унгарския Пакш в първата си контрола от подготовката си в Турция. Ерик Маркус откри резултата в 15-ата минута, а три минути по-късно отново той удвои.

Двубоят се играе при много неприятно време и ураганен вятър на терена на комплекс "Глория".

В 11-ата минута на мача унгарците имаха шанс да открият резултата, но удар от дистанция на Харощи се отклони в горната греда на Хенрик Бонман.

Скоро обаче Лудогорец поведе в срещата. Сон подаде към Петър Станич, който пък с едно докосване продължи към Маркус на чиста позиция и бразилецът с хладнокръвен удар по земя реализира.

Три минути по-късно отново Маркус удвои резултата. Крилото изпълни отлични пряк-свободен удар и покачи на 2:0.

В 22-ата минута Ерик Биле игра с ръка в наказателното поле и съдията отсъди дузпа в полза на Пакш. Зад топката застана Йозеф Виндекер и намали.

В 41-ата минута съперникът на българите получи отново право да изпълни дузпа, след като Сон побутна играч на Пакш и съдията прецени, че се е случило достатъчно, за да посочи бялата точка. Този път Бонман отрази удара на Виндекер и запази аванса на "орлите".

ЛУДОГОРЕЦ 2:1 ПАКШ
1:0 Маркус (15)
2:0 Маркус (18)
2:1 Виндекер (22-д)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Босман, 3. Недялков, 42. Шишков, 55. Нахмиас, 17. Сон, 30. Нареси, 26. Калоч, 14. Станич, 11. Видал, 77. Маркус, 29. Биле

ПАКШ: Ковачик, Осват, Ленсер, Вечей, Сабо, Зеке, Пап, Харащи, Виндекер, Тот, Пещ

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

  • 11 яну 2026 | 13:34
  • 3074
  • 0
Левски обяви часовете на зимните си контроли

Левски обяви часовете на зимните си контроли

  • 11 яну 2026 | 13:25
  • 1622
  • 0
Берое стартира с тренировките в понеделник

Берое стартира с тренировките в понеделник

  • 11 яну 2026 | 12:48
  • 940
  • 1
Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

  • 11 яну 2026 | 12:16
  • 10125
  • 14
Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

  • 11 яну 2026 | 11:48
  • 2225
  • 0
Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

  • 11 яну 2026 | 11:37
  • 9710
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10689
  • 7
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10762
  • 2
ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

  • 11 яну 2026 | 16:23
  • 2517
  • 0
Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

  • 11 яну 2026 | 16:03
  • 2329
  • 1
Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

  • 11 яну 2026 | 16:41
  • 2088
  • 2