Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Шампионът Лудогорец играе при 2:1 с унгарския Пакш в първата си контрола от подготовката си в Турция. Ерик Маркус откри резултата в 15-ата минута, а три минути по-късно отново той удвои.

Двубоят се играе при много неприятно време и ураганен вятър на терена на комплекс "Глория".

В 11-ата минута на мача унгарците имаха шанс да открият резултата, но удар от дистанция на Харощи се отклони в горната греда на Хенрик Бонман.

Скоро обаче Лудогорец поведе в срещата. Сон подаде към Петър Станич, който пък с едно докосване продължи към Маркус на чиста позиция и бразилецът с хладнокръвен удар по земя реализира.

Три минути по-късно отново Маркус удвои резултата. Крилото изпълни отлични пряк-свободен удар и покачи на 2:0.

В 22-ата минута Ерик Биле игра с ръка в наказателното поле и съдията отсъди дузпа в полза на Пакш. Зад топката застана Йозеф Виндекер и намали.

В 41-ата минута съперникът на българите получи отново право да изпълни дузпа, след като Сон побутна играч на Пакш и съдията прецени, че се е случило достатъчно, за да посочи бялата точка. Този път Бонман отрази удара на Виндекер и запази аванса на "орлите".

ЛУДОГОРЕЦ 2:1 ПАКШ

1:0 Маркус (15)

2:0 Маркус (18)

2:1 Виндекер (22-д)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Босман, 3. Недялков, 42. Шишков, 55. Нахмиас, 17. Сон, 30. Нареси, 26. Калоч, 14. Станич, 11. Видал, 77. Маркус, 29. Биле

ПАКШ: Ковачик, Осват, Ленсер, Вечей, Сабо, Зеке, Пап, Харащи, Виндекер, Тот, Пещ