Славия 0:0 Тобол, Балов титуляр

Славия и Тобол играят един срещу друг в контролна среща в Турция. Резултатът към момента е 0:0.



От първата минута стартира Кристиян Балов, който вчера напусна двубоя с Тиквеш с болки. Големият талант на “белите” обаче се размина с контузия и днес излиза титуляр.

“Белите”, които днес играят с резервните си черни екипи, започнаха по-добре срещата и 11-ата минута добър пробив отляво на Кристиян Балов завърши с изстрел от границата на наказателното поле на Емил Стоев. Бранител на Тобол обаче беше последна преграда. В 13-ата минута Иван Минчев стреля опасно, но вратарят Султан Бусурманов отби.

СЛАВИЯ 0:0 ТОБОЛ

Стартови състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 6. Лука Иванов, 24. Лазар Марин, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш.

Тобол: 1. Султан Бусурманов, 15. Марко Вукчевич, 33. Иван Пивоваров, 4. Неманда Корнич, 14. Александър Марочкин, 38. Аманжол Бакиджанов, 18. Ашкоф Тагиберген, 19. Данияр Усенов, 16. Даврен Жумаф, 11. Дамир Мараф, 17. Александър Лев.