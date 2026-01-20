Популярни
Арда 1:0 Кудривка, Попето влезе в игра
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда 1:0 Кудривка, Попето влезе в игра

Арда 1:0 Кудривка, Попето влезе в игра

  20 яну 2026 | 15:01
  • 2049
  • 2

Арда и украинският Кудривка играят при 1:0 в контролен мач от подготовката си в Турция. Патрик Луан даде аванс на отбора от Кърджали с удар с глава в 27-ата минута. Срещата се игра пред погледа на националния селекционер Александър Димитров, както и на спортния директор на ЦСКА Бойко Величков.

Срещата започна равностойно, като в началото Давид Акинтола от българския тим се размина с контузия. Футболистът се подхлъзна в борба за топката, което доведе до голямо разкрачване и силна болка в бедрото му. В 27-ата минута Патрик Луан намери мрежата зад украинския вратар. Бразилският централен нападател се разписа отблизо с глава - 1:0 за хората на Александър Тунчев. В 40-ата минута Анатолий Господинов улови опасен удар, насочен към вратата на Арда.

На почивката се наложи главният съдия да получи помощ от доктора на Арда Мюмюн Севен.

За играчите на Тунчев това беше втора проверка след победата с 3:0 над Левски (Карлово). Другите съперници на "небесносините" са Вечиста Краков (23 януари), УФА (26 януари) и Нефтчи Фаргона (29 януари).

Арда (Кърджали) 1:0 Кудривка

1:0 Патрик Луан (27)

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 18. Джелал Хюсеинов, 23. Емил Виячки, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 4. Давид Акинтола, 99. Бирсент Карагарен, 10. Светослав Ковачев, 39. Антонио Вутов, 17. Луан

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

