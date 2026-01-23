Популярни
Арда и поляци спретнаха голово шоу без победител

  23 яну 2026
  • 339
  • 0
Арда и Вечиста (Краков) завършиха наравно 2:2 в контролна среща, играна в Лара. Ремито е второ поредно за тима на Александър Тунчев в Турция, след това с Кудривка (1:1) преди три дни.

И четирите попадения в днешната проверка паднаха през второто полувреме. Патрик Луан даде аванс на кърджалийци в 59-ата минута, след като се възползва от грешка в отбраната, но поляците осъществиха обрат с голове на Лопес (62') и Кнежевич (74'). Карагарен (76') обаче бързо възстанови равенството, засичайки центриране отдясно.

Куризно беше, че един от помощниците на Тунчев - Веселин Минев, влезе в ролята на главен съдия, тъй като реферите, които трябваше да ръководят двубоя, така и не се появиха.

