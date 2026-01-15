Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 10:02
  • 2099
  • 1

ЦСКА 1948 и ЛАСК играят при 0:2 в контролна среща в Турция. Ентруп откри резултата в 36-ата минута, а три по-късно Качавенда удвои.

Проверката е трета в югоизточната ни съседка за "червените", които дотук записаха две загуби - от Гьозтепе (1:2) и Рапид Букурещ (1:2).

Във втората минута Борис Димитров засече центриране от левия фланг, но ударът му с глава попадна право в ръцете на вратаря. Малко по-късно Кребс се извиси над всички при корнер, но неговият изстрел премина над целта.

В 15-ата минута Елиас Франко изпрати топката във вратата на ЛАСК, но попадението му беше отменено заради нарушение в атака.

60 секунди по-късно футболистите на Иван Стоянов организираха добро нападение, при което Русев се озова на отлична стрелкова позиция в наказателното поле, но Шютценауер реагира страхотно и спаси удара.

В 33-тата минута, с доза късмет, топката стигна до Перович, който се оказа очи в очи с Шейтанов, но техничният му опит да го прехвърли срещна напречната греда.

Три по-късно ЦСКА 1948 допусна груба грешка при изнасянето на кълбото, а австрийците организираха бърза контраатака, която завърши с точен изстрел на Максимилиан Ентруп.

В 39-ата минута ЛАСК вкара втори гол. Лукас Качавенда направи блестящ пробив от центъра, разминавайки няколко играчи в червено, след което преодоля и Шейтанов с шут в долния десен ъгъл.

ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК

0:1 Ентруп (36)
0:2 Качавенда (39)

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 6. Пархоменко, 34. Витанов, 3. Хуанми, 8. Маниен, 23. Кребс, 7. Коуто, 77. Елиас, 11. Русев, 18. Димитров

ЛАСК: 33. Шютценауер, 4. Кулибали, 11. Ентруп, 13. Адешина, 27. Ланг, 29. Флекер, 37. Перович, 41. Майкъл, 44. Качавенда, 52. Кебе, 53. Балде.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 7918
  • 24
Днес започва Несебър (програмата за контролите)

Днес започва Несебър (програмата за контролите)

  • 15 яну 2026 | 07:01
  • 1013
  • 0
Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

  • 15 яну 2026 | 02:21
  • 3911
  • 15
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 31074
  • 128
Официално: Левски продаде нападател

Официално: Левски продаде нападател

  • 14 яну 2026 | 20:58
  • 30083
  • 36
Еспиноса и Политино се присъединиха към Локо (Пд), Георги Трифонов продължава с пробите

Еспиноса и Политино се присъединиха към Локо (Пд), Георги Трифонов продължава с пробите

  • 14 яну 2026 | 19:42
  • 2373
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 8319
  • 6
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 2763
  • 7
Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 7918
  • 24
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 10204
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 53700
  • 346