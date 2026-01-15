ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

ЦСКА 1948 и ЛАСК играят при 0:2 в контролна среща в Турция. Ентруп откри резултата в 36-ата минута, а три по-късно Качавенда удвои.

Проверката е трета в югоизточната ни съседка за "червените", които дотук записаха две загуби - от Гьозтепе (1:2) и Рапид Букурещ (1:2).

Във втората минута Борис Димитров засече центриране от левия фланг, но ударът му с глава попадна право в ръцете на вратаря. Малко по-късно Кребс се извиси над всички при корнер, но неговият изстрел премина над целта.

В 15-ата минута Елиас Франко изпрати топката във вратата на ЛАСК, но попадението му беше отменено заради нарушение в атака.

60 секунди по-късно футболистите на Иван Стоянов организираха добро нападение, при което Русев се озова на отлична стрелкова позиция в наказателното поле, но Шютценауер реагира страхотно и спаси удара.

В 33-тата минута, с доза късмет, топката стигна до Перович, който се оказа очи в очи с Шейтанов, но техничният му опит да го прехвърли срещна напречната греда.

Три по-късно ЦСКА 1948 допусна груба грешка при изнасянето на кълбото, а австрийците организираха бърза контраатака, която завърши с точен изстрел на Максимилиан Ентруп.

В 39-ата минута ЛАСК вкара втори гол. Лукас Качавенда направи блестящ пробив от центъра, разминавайки няколко играчи в червено, след което преодоля и Шейтанов с шут в долния десен ъгъл.

ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК

0:1 Ентруп (36)

0:2 Качавенда (39)



Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 6. Пархоменко, 34. Витанов, 3. Хуанми, 8. Маниен, 23. Кребс, 7. Коуто, 77. Елиас, 11. Русев, 18. Димитров

ЛАСК: 33. Шютценауер, 4. Кулибали, 11. Ентруп, 13. Адешина, 27. Ланг, 29. Флекер, 37. Перович, 41. Майкъл, 44. Качавенда, 52. Кебе, 53. Балде.