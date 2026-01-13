Популярни
11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

  • 13 яну 2026 | 13:35
  • 1937
  • 3
11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

Станаха ясни 11-те на Левски за първата контрола на тима в Турция. Проверката срещу унгарския Ниредхаза стартира в 14:00 часа. 

Левски продава нападател в Полша
Левски продава нападател в Полша

ЛЕВСКИ - НИРЕДХАЗА 0:0

Стартови състави:  

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 10. Асен Митков, 47. Акрам Бурас, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре  

Ниредхаза:  63. Даниел Ковач, 98. Мелдин Дрешкович, 15. Атила Темесвари, 31. Левенте Катона, 66. Барна Бенченцлейтнер, 10. Балаш Манер, 12. Милан Ковач, 55. Балинт Катона, 14. Доминик Наги, 20. Дориан Бабунски, 34. Брайт Едомуони

