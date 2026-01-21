Популярни
  21 яну 2026 | 18:17
Добруджа с тежка загуба от косовари

Добруджа допусна тежка загуба с 1:4 от Дрита в контролна среща по време на лагера в Анталия. Въпреки резултата, момчетата на Ясен Петров показаха добра динамика и създадоха немалко положения, като записаха 7 точни удара към вратата на съперника.

Точен за добричлии беше Монтасар Трики, а още едно тяхно попадение беше отменено. Участие в двубоя взеха всички футболисти от лагера в Анталия. Следващата проверка на Добруджа в югоизточната ни съседка е срещу Буньодкор.

