Славия и Младост (Лучани) не се победиха в контрола

Славия завърши 1:1 в контролна среща със сръбския елитен тим Младост (Лучани), която се игра по време на лагера на двата отбора в Турция. И двете попадения бяха реализирани преди почивката.

Централният нападател на "белите" от София Янис Гермуш откри резултата в 17-ата минута, а тимът от Лучани изравни три минути преди края на първата част чрез Неманя Милошевич. Славистите имаха още положения преди да получат гол, но ударита на Иван Минчев и Емил Стоев бяха спасени от сръбския вратар. Като титуляр за Славия започна Георги Петков, който също се наложи да се намеси веднъж при изстрел на Янко Тумбашевич.