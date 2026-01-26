Популярни
Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
Арда с първа победа в Турция

  • 26 яну 2026 | 17:00
  • 213
  • 0
Арда с първа победа в Турция

Арда записа първа победа по време на подготовката в Турция. Днес кърджалийци се наложиха с 2:1 над УФА. Първото полувреме бе равностойно, но в крайна сметка руският отбор успя да открие резултата.

След почивката футболистите на Александър Тунчев бяха по-активни и логично се стигна до два гола. В 53-тата минута Карагарен успя да се разпише и възстанови равенството. В 80-ата Серкан Юсеин се оказа на добра позиция и с точен удар изведе Арда напред в резултата, който остана непроменен до края на двубоя.

След двете равенства до този момент, това бе първи успех за тима в Анталия. Последната контрола е на 29 януари с узбекистанския Нефтчи.

