Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

Реал Мадрид и Манчестър Сити играят при 0:0 в мач от 1/8-финалите на Шампионската лига.

Двата тима се срещнаха в елиминациите на турнира и в предходните четири сезона, а през сегашния бяха съперници и в основната фаза. Тогава, отново в испанската столица, Сити спечели с 2:1 през декември.

Заради многото отсъстващи наставникът на домакините Алваро Арбелоа отново залага на юношата Тиаго Питарч, както и на Браим Диас, който най-много ще помага на Винисиус Жуниор в атака. Дийн Хаусен се завръща в центъра на защитата, а вляво е Ферлан Менди. Ерлинг Холанд се завръща на върха на атаката на Манчестър Сити.

Двубоят започна с активна игра и от двата тима, а първият точен удар дойде в шестата минута, като беше спасен от Куртоа. Браим Диас пък първи застраши Донарума в деветата, но и този път гол нямаше, а и като че ли нападателят беше в засада.