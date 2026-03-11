Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Начало на мача в Пловдив

Начало на мача в Пловдив

  • 11 март 2026 | 19:00
  • 1655
  • 0
Начало на мача в Пловдив

България и Азербайджан играят в момента помежду си в мач от първата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Срещата е в зала "Колодрума" в Пловдив.

Българският тим е на първо място в класирането в Група "Е" с 3 победи от 3 мача. Нашите момичета взеха убедително гостуванията си на Азербайджан и Украйна, а после надделяха трудно у дома и над Черна гора.

Първа част:

Двубоят започна отлично за "лъвиците", които още преди да са изтекли три минути от началото на срещата поведоха с 10:0.

Стартови състави:

България: 7.Борислава Христова, 13.Радостина Димитрова, 23.Гергана Иванова, 32.Стефани Костович, 33.Карина Константинова

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Гавалюгов и компания преклониха глави пред Гонзага на финала

Гавалюгов и компания преклониха глави пред Гонзага на финала

  • 11 март 2026 | 16:08
  • 636
  • 0
Българско присъствие на световните женски квалификации в Ухан

Българско присъствие на световните женски квалификации в Ухан

  • 11 март 2026 | 15:55
  • 360
  • 0
Ясен е съставът на България за мача с Азербайджан

Ясен е съставът на България за мача с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 15:35
  • 704
  • 0
Бам Адебайо: Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво

Бам Адебайо: Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво

  • 11 март 2026 | 14:55
  • 790
  • 1
Обявиха датата на годишното общо събрание на БФБаскетбол

Обявиха датата на годишното общо събрание на БФБаскетбол

  • 11 март 2026 | 14:40
  • 330
  • 0
Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

  • 11 март 2026 | 13:00
  • 1076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на efbet Супер Волей: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Дербито на efbet Супер Волей: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 11 март 2026 | 18:55
  • 492
  • 1
Венци Стефанов: Славия дузпа като тази на Левски няма да получи никога! Титлата не е решена

Венци Стефанов: Славия дузпа като тази на Левски няма да получи никога! Титлата не е решена

  • 11 март 2026 | 18:47
  • 2274
  • 13
Съставите на Леверкузен и Арсенал, титулярите на “артилеристите” се завръщат

Съставите на Леверкузен и Арсенал, титулярите на “артилеристите” се завръщат

  • 11 март 2026 | 19:03
  • 133
  • 0
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 8467
  • 78
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 18161
  • 140