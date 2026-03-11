Начало на мача в Пловдив

България и Азербайджан играят в момента помежду си в мач от първата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Срещата е в зала "Колодрума" в Пловдив.

Българският тим е на първо място в класирането в Група "Е" с 3 победи от 3 мача. Нашите момичета взеха убедително гостуванията си на Азербайджан и Украйна, а после надделяха трудно у дома и над Черна гора.

Първа част:

Двубоят започна отлично за "лъвиците", които още преди да са изтекли три минути от началото на срещата поведоха с 10:0.

Стартови състави:

България: 7.Борислава Христова, 13.Радостина Димитрова, 23.Гергана Иванова, 32.Стефани Костович, 33.Карина Константинова

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА ЖИВО