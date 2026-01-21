Ботев с първа победа в Турция

Ботев Пловдив победи Дреница с 1:0 в първата си контролна среща от лагера в Турция.

Още в началните минути „канарчетата“ показаха инициативата си. В 2-ата минута Мараш отправи точен удар, но вратарят на Дреница се намеси добре. Само пет минути по-късно резултатът бе открит – Никола Илиев простреля стража с плътен шут, след асистенция на Игор, за да даде аванс на Ботев.

Последваха нови възможности пред жълто-черните. В 13-ата минута Наумов улови първия точен удар към вратата си, а в 16-ата Мараш бе близо до втори гол, но вратарят на Дреница спаси сигурно попадение след удар с глава от корнер. Гостите също имаха отличен шанс в 27-ата минута, когато Антео стреля над вратата от чиста позиция.

След почивката Ботев започна с изцяло нова единадесеторка, а фенове на отбора подкрепяха тима на място в Анталия. В 56-ата минута Чимези отправи точен удар, спасен от вратаря, а малко по-късно разбъркване пред вратата на Ботев завърши с неточен шут.