Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев с първа победа в Турция

Ботев с първа победа в Турция

  • 21 яну 2026 | 17:06
  • 830
  • 0
Ботев с първа победа в Турция

Ботев Пловдив победи Дреница с 1:0 в първата си контролна среща от лагера в Турция.

Още в началните минути „канарчетата“ показаха инициативата си. В 2-ата минута Мараш отправи точен удар, но вратарят на Дреница се намеси добре. Само пет минути по-късно резултатът бе открит – Никола Илиев простреля стража с плътен шут, след асистенция на Игор, за да даде аванс на Ботев.

Последваха нови възможности пред жълто-черните. В 13-ата минута Наумов улови първия точен удар към вратата си, а в 16-ата Мараш бе близо до втори гол, но вратарят на Дреница спаси сигурно попадение след удар с глава от корнер. Гостите също имаха отличен шанс в 27-ата минута, когато Антео стреля над вратата от чиста позиция.

След почивката Ботев започна с изцяло нова единадесеторка, а фенове на отбора подкрепяха тима на място в Анталия. В 56-ата минута Чимези отправи точен удар, спасен от вратаря, а малко по-късно разбъркване пред вратата на Ботев завърши с неточен шут.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

  • 21 яну 2026 | 13:13
  • 868
  • 2
ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 12:20
  • 1996
  • 1
Берое представи нов вратар

Берое представи нов вратар

  • 21 яну 2026 | 11:14
  • 2624
  • 1
Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 2954
  • 5
Левски вдига офертата за Хуан Переа

Левски вдига офертата за Хуан Переа

  • 21 яну 2026 | 10:36
  • 7321
  • 14
Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 9819
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36524
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34375
  • 43
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2602
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2349
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138402
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8245
  • 4