11-те на ЦСКА 1948 и Ягелония

  • 19 яну 2026 | 09:37
  • 532
  • 0
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ягелония. Двата тима се изправят един срещу друг в контролна среща, която се провежда в Турция.

ЦСКА 1948 - ЯГЕЛОНИЯ 0:0

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 34. Петър Витанов, 2. Диего Медина, 7. Бернардо Коуто, 77. Елиаш Франко, 93. Мамаду Диало, 3. Хуанми Карион, 88. Адама Траоре, 23. Флориан Кребс, 67. Фредерик Масиел, 21. Лаша Двали

Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 6. Тараш Романчук, 8. Давид Драхал, 11. Хесус Имаз, 13. Бернардо Витал, 15. Норберт Войтушек, 27. Бартоломей Вдовик, 70. Анди Пелмард, 72. Камил Йозвиак, 80. Закхари Залевски, 86. Бартош Мазурек

