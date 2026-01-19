11-те на ЦСКА 1948 и Ягелония

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ягелония. Двата тима се изправят един срещу друг в контролна среща, която се провежда в Турция.

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

ЦСКА 1948 - ЯГЕЛОНИЯ 0:0

Стартови състави:



ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 34. Петър Витанов, 2. Диего Медина, 7. Бернардо Коуто, 77. Елиаш Франко, 93. Мамаду Диало, 3. Хуанми Карион, 88. Адама Траоре, 23. Флориан Кребс, 67. Фредерик Масиел, 21. Лаша Двали



Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 6. Тараш Романчук, 8. Давид Драхал, 11. Хесус Имаз, 13. Бернардо Витал, 15. Норберт Войтушек, 27. Бартоломей Вдовик, 70. Анди Пелмард, 72. Камил Йозвиак, 80. Закхари Залевски, 86. Бартош Мазурек