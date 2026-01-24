Популярни
Севлиево тресна Берое в Сливен

  • 24 яну 2026 | 18:04
Севлиево тресна Берое в Сливен

Севлиево спечели втората си контрола от зимната подготовка. На помощен терен 1 на стадион "Хаджи Димитър" в Сливен възпитаниците на треньора Николай Панайотов победиха с 1:0 елитния Берое след гол на Емил Колев в 66-ата минута.

Преди почивката два гола на севлиевци бяха отменени заради засади - на новото попълнение Аюб Ахмед-Нур (12') и на Мартин Банев (17'), като във втория случай остана впечатлението, че пасът идва от защитник на старозагорци. Добри намеси в тези минути имаше и вратарят Генадий Ганев, който отрази опасни удари на Хуанка Пинеда, Исмаил Ферер и Алберто Салидо.

След почивката играта остана равностойна, а двамата наставници постепенно подмениха почти целите си стартови състави. В 54-тата минута втори жълт картон получи пристигналият от Добруджа Андриян Димитров, но мястото му зае гъркът Караянис и севлиевци продължиха с 11 футболисти.

Ключова за развоя на срещата се оказа 65-ата минута, когато резервата Валбуена стреля встрани от Ганев, но топката премина край дясната греда. Буквално в следващата атака Добрин Петров изведе в коридор Емо Колев, който финтира стража на заралии и на празна врата с левия крак донесе успеха на Севлиево.

