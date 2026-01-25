Ботев (Враца) стартира контролите в Кипър с равенство срещу датчани

Ботев (Враца) стартира серията от проверки на кипърска земя с равенство 1:1 срещу елитния датски Вейле. Момчетата на Тодор Симов показаха характер и добра игра, като бяха по-активният тим през голяма част от двубоя.



През първата част "зелените" създадоха няколко чисти положения. В 23-ата минута Даниел Генов изведе Хосе Гайегос очи в очи с вратаря, но датският страж се намеси. Малко след това новото попълнение Марин Орлинов демонстрира добро спасяване.



Датчаните успяха да поведат в самото начало на полувремето, но Ботев реагира мигновено. Антоан Стоянов и Мартин Петков имаха добри шансове да изравнят, но топката не намери целта. В 58-ата минута след ъглов удар, Кристиян Малинов намери Даниел Генов, който с глава продължи към привлечения от ЦСКА Сейни Санянг. Новото попълнение не сгреши и прати топката в мрежата за 1:1.



До края на мача врачани доминираха и търсеха победата, но резултатът остана непроменен. В 78-ата минута Любомир Василев също се отличи с важно спасяване.