Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5599
  • 0

ЦСКА 1948 и Борац (Баня Лука) играят при 0:1 в контролна среща в Белек. Лидерът в първенството на Босна и Херцеговина откри резултата в 58-мата минута.

Проверката е под №7 в Турция за "червените", които до този момент имат една победа, едно равенство и четири загуби. До края на лагера си в югоизточната ни съседка тимът на Иван Стоянов ще премери сили и с Гангуон (1 февруари).

Първото полувреме премина равностойно, като липсваха по-опасни ситуации пред някоя от двете врати.

0:1 (58)

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 4. Хофман, 6. Пархоменко, 96. Гривич, 34. Витанов, 22. Гашевич, 19. Бойчев, 23. Кребс, 67. Масиел, 11. Русев, 93. Диало;

Борац (Баня Лука): 72. Юркас, 30. Якшич, 3. Пасквал, 24. Каролина, 16. Ерера, 98. Огринец, 18. Йошич, 12. Хирош, 11. Хреля, 74. Сиярич, 7. Юричич.

