Берое и Янтра с хикс в Сливен, новият нападател на заралии продължава да бележи

Берое и Янтра (Габрово) завършиха наравно 1:1 в контролна среща, играна в Сливен, където заралии провеждат подготвителен лагер. Тимът на Хосу Урибе откри резултата в 30-ата минута с гол на новия нападател Емир Кухиня, който се разписа във втори пореден мач, след като преди това беше поразил вратата и на Марица (Милево).

Салидо отново блести за Берое, нападател с дебютен гол при успех на заралии

В заключителните минути на двубоя "ковачите" изравниха с попадение на Мартин Ганчев, който с хубав удар от воле не остави шансове на противниковия страж.

За Берое предстои проверка със Севлиево в събота (24 януари), а в същия ден Янтра ще премери сили със Спартак (Плевен).