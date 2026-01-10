Черно море победи Фарул в контрола

Черно море стартира контролите с победа. "Моряците" надиграха тима на Фарул Констанца с 2:1 след обрат. Двубоят, който се играе на базата на румънците в Овидиу, бе в четири части по 30 минути. В проверката Илиан Илиев използва доста юноши от школата на клуба, като общо в срещата взеха участие 11 играчи, излезли от академията на варненци.

Черно море започна добре двубоя и до 10-ата минута създаде две опасности пред вратата на домакините. Първо Селсо Сидни стреля от границата на наказателното поле, но стражът на Фарул успя да избие. Малко след това след центриране от фланга, Живко Атанасов на задна греда не намери добре топката и стреля покрай вратата. Последва натиск на румънците, но "моряците" успяха да се справят.

В 40-ата минута домакините поведоха от дузпа, а автор на попадението стана капитанът на Фарул -Ларие. 11-метровият наказателен удар бе отсъден за нарушение на Живко Атанасов срещу нападателя Вожтус.



В 60-ата минута Асен Чандъров получи пас от Росен Стефанов с гръб към вратата, обърна се и насочи топката в далечния ъгъл за 1:1.



В 69-ата минута след добра атака, топката стигна до Емануил Няголов, който напредна по крилото, пусна пас към Георги Лазаров, който задържа и заложи топката на Няголов, а юношата на Черно море стреля и направи пълния обрат в мача.

Снимка: сhernomorepfc.bg