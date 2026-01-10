Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море победи Фарул в контрола

Черно море победи Фарул в контрола

  • 10 яну 2026 | 16:37
  • 633
  • 0
Черно море победи Фарул в контрола

Черно море стартира контролите с победа. "Моряците" надиграха тима на Фарул Констанца с 2:1 след обрат. Двубоят, който се играе на базата на румънците в Овидиу, бе в четири части по 30 минути. В проверката Илиан Илиев използва доста юноши от школата на клуба, като общо в срещата взеха участие 11 играчи, излезли от академията на варненци.

Черно море започна добре двубоя и до 10-ата минута създаде две опасности пред вратата на домакините. Първо Селсо Сидни стреля от границата на наказателното поле, но стражът на Фарул успя да избие. Малко след това след центриране от фланга, Живко Атанасов на задна греда не намери добре топката и стреля покрай вратата. Последва натиск на румънците, но "моряците" успяха да се справят.

В 40-ата минута домакините поведоха от дузпа, а автор на попадението стана капитанът на Фарул -Ларие. 11-метровият наказателен удар бе отсъден за нарушение на Живко Атанасов срещу нападателя Вожтус.

В 60-ата минута Асен Чандъров получи пас от Росен Стефанов с гръб към вратата, обърна се и насочи топката в далечния ъгъл за 1:1.

В 69-ата минута след добра атака, топката стигна до Емануил Няголов, който напредна по крилото, пусна пас към Георги Лазаров, който задържа и заложи топката на Няголов, а юношата на Черно море стреля и направи пълния обрат в мача.

Снимка: сhernomorepfc.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

  • 10 яну 2026 | 12:20
  • 1141
  • 0
Голмайсторът на Марица (Пд) продължава с пробите в Локо (Пд)

Голмайсторът на Марица (Пд) продължава с пробите в Локо (Пд)

  • 10 яну 2026 | 11:46
  • 1539
  • 0
Димитър Митков се завръща в Спартак (Варна)

Димитър Митков се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 яну 2026 | 11:16
  • 2894
  • 6
Ботев (Пд) прати нигериец в Спартак (Плевен)

Ботев (Пд) прати нигериец в Спартак (Плевен)

  • 10 яну 2026 | 10:26
  • 2083
  • 0
Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

Стана ясен един от турските отбори, хвърлили око на Макун

  • 10 яну 2026 | 09:45
  • 3691
  • 2
Добри новини за Левски и Веласкес

Добри новини за Левски и Веласкес

  • 10 яну 2026 | 09:32
  • 9748
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:2 Гьозтепе, обрат за тима на Мъри

ЦСКА 1948 1:2 Гьозтепе, обрат за тима на Мъри

  • 10 яну 2026 | 17:25
  • 11555
  • 22
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 5548
  • 9
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 13892
  • 7
Ман Сити 2:0 Екзитър, Родри удвои преднината на "гражданите"

Ман Сити 2:0 Екзитър, Родри удвои преднината на "гражданите"

  • 10 яну 2026 | 16:59
  • 3078
  • 0
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 10375
  • 9
Играят се девет мача от третия кръг на ФА Къп, Фулъм губи от Мидълзбро

Играят се девет мача от третия кръг на ФА Къп, Фулъм губи от Мидълзбро

  • 10 яну 2026 | 17:35
  • 4047
  • 1