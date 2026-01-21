Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  3. 11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1775
  • 0
11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  Станаха ясни стартовите състави Левски и Заглебие. Това е трета проверка за "сините" на лагера Турция.  

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

От първата минута за тима на Хулио Веласкес стартира новото попълнение Армстронг Око-Флекс. Извън стартовия състав остана Мустафа Сангаре, който води атаката срещу Ниредхаза (0:0) и Войводина (1:2).

ЛЕВСКИ - ЗАГЛЕБИЕ 0:0  

Стартови състави:  

Левски: 92. Светослав Вуцов, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3, Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала  

Заглебие: Гикиевич, Чорлука, Михалски, Якуба, Лучич, Колан, Дзивиатовски, Марек, Лигоцки, Диаз, Косидис

