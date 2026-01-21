Славия мачка - българи блестят, грузинец почна проби

Славия удари с 4:0 руския Енисей в контролна среща в Белек. Роберто Райчев вкара красив гол в десетата минута, а в средата на първото полувреме Жордан Варела покачи на 2:0 след отличен пробив на Борис Тодоров. В 44-ата минута устрем по крилото на Кристиян Балов завърши с нарушение за дузпа срещу него.



Самият Балов се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и не сбърка. В 78-ата минута младокът Васил Казанджиев засече дълго подаване на Иван Минчев и порази далечния ъгъл - 4:0 за "белите".



Срещата се игра пред погледа на боса на "белите" Венцеслав Стефанов, а на трибуната в комплекса "Белис" бяха още националният селекционер Александър Димитров и помощникът му Явор Вълчинов. В мача игра грузинският 19-годишен бранител Рати Григалава, който е юноша на Динамо (Тбилиси) и кара проби в тима на Ратко Достанич.

