Берое би Спартак преди Битката за Тракия

Берое (Стара Загора) се наложи с 2:0 срещу Спартак (Плевен) в контролна среща по футбол, която е последна за елитния тим преди началото на пролетния дял от българската efbet Лига.

Старозагорци вкараха и двете си попадения през първото полувреме. В десетата минута на срещата се разписа 23-годишният германски нападател Емир Кухиня, който пристигна в отбора със свободен трансфер от Магдебург в средата на януари. Алберто Салидо пък оформи крайния резултат след половин час игра.

Берое ще поднови първенството с гостуване на Ботев (Пловдив) следващата неделя. Старозагорци са 13-и в класирането с 16 точки, а пловдивчани са с пет по-вече от тях, но само с две позиции нагоре.

Спартак, предпоследен в класирането на Втора лига, ще срещне лидера Дунав (Русе) на 15 февруари.