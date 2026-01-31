Берое би Спартак преди Битката за Тракия

Популярни
  Берое
  2. Берое
  31 яну 2026 | 17:10
Берое (Стара Загора) се наложи с 2:0 срещу Спартак (Плевен) в контролна среща по футбол, която е последна за елитния тим преди началото на пролетния дял от българската efbet Лига.  

Старозагорци вкараха и двете си попадения през първото полувреме. В десетата минута на срещата се разписа 23-годишният германски нападател Емир Кухиня, който пристигна в отбора със свободен трансфер от Магдебург в средата на януари. Алберто Салидо пък оформи крайния резултат след половин час игра. 

Берое ще поднови първенството с гостуване на Ботев (Пловдив) следващата неделя. Старозагорци са 13-и в класирането с 16 точки, а пловдивчани са с пет по-вече от тях, но само с две позиции нагоре. 

Спартак, предпоследен в класирането на Втора лига, ще срещне лидера Дунав (Русе) на 15 февруари.  

