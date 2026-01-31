Популярни
  2. Черно море
  Черно море не се затрудни срещу Етър в последната си контрола

31 яну 2026 | 16:41

  • 31 яну 2026 | 16:41
  • 799
  • 0
Черно море не се затрудни срещу Етър в последната си контрола

Черно море постигна победа в шестата си и последна контрола преди възобновяването на първенството. „Моряците“ надделяха над Етър с 3:0. Титуляр за победителите започна новото попълнение Хорхе Падиля, който играе като крило и централен нападател. Той вкара второто попадение на варненци в срещата, а първия гол отбеляза Давид Телеш. Кристиян Михайлов оформи крайното 3:0 в последната минута на срещата.

Черно море спечели морския сблъсък с Черноморец
Черно море спечели морския сблъсък с Черноморец

Черно море откри резултата в 9-ата минута. Асен Дончев проби отдясно и пусна топката в наказателното поле на гостите, където Давид Телеш вкара за 1:0. В 16-ата минута Етър можеше да изравни, но след удара с глава на Кристиян Величков топката попадна в ръцете на вратаря Пламен Илиев. В 33-ата минута домакините удвоиха преднината си. Селсо Сидни намери в наказателното поле на гостите новия играч на „моряците“ Хорхе Падиля, който реализира втори гол за Черно море.

В 48-ата минута Сидни стреля от около 20-ина метра, но вратарят Александър Христов улови топката. В 57-ата минута Николай Златев засече топката отблизо на втора греда, но Мартин Николов успя да изчисти от голлинията.

В 61-ата минута Стефан Трайков изведе в добра позиция отляво Кристиян Величков, който стреля по земя, но Влатко Дробаров успя да изчисти топката преди да влезе във вратата на домакините. В 82-ата минута Петър Петров стреля от добра позиция отляво, но топката премина встрани от вратата на Черно море. В 90-ата минута Кристиян Михайлов вкара третия гол за победителите и оформи крайното 3:0.

В първата си среща от пролетния дял на шампионата Черно море посреща градския съперник Спартак 1918 на 7 февруари (събота) от 12:30 часа на „Тича“.

