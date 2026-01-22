ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава) изиграха само едно полувреме, тъй като контролната среща помежду им беше прекратена заради пороя над Белек. След първите 45 минути "червените" изоставаха с 0:1, след като Якоб Паур (10') вкара майсторски гол с глава.

Днешната проверка, която в крайна сметка не завърши, беше под №5 в Турция за "червените", които все още са в търсене на първата си победа. До този момент тимът на Иван Стоянов имаше три загуби - Гьозтепе (1:2), Рапид Букурещ (1:2) и ЛАСК (1:2), и едно равенство - Ягелония (1:1).

В осмата минута от ЦСКА 1948 изявиха сериозни претенции, че топката е преминала голлинията, но главният съдия даде ясен знак играта да продължи.

120 секунди по-късно Якоб Паур се измъкна от защитниците на столичани и с глава майсторски прехвърли Петър Маринов.

В 18-ата минута словаците допуснаха грешка при изнасянето на топката и тя се озова в краката на Атанас Илиев, който не се поколеба да шутира, но стражът Фрелих реагира страхотно и спаси.

В средата на първото полувреме футболист на Спартак преодоля елементарно Пархоменко, а впоследствие се опита да излъже и Маринов, но кълбото отиде встрани от целта и не се стигна до второ попадение във вратата на софиянци.

В 30-ата минута Петър Маринов спаси диагонален удар по тревата, а Хуанми Карион попречи в последния момент на добавка, изчиствайки в корнер.

Найденов и Коща гледат ЦСКА 1948 в пороя

Малко след това стражът на ЦСКА 1948 отново имаше стабилна намеса, избивайки изстрел към мрежата му.

В 36-ата минута Русев беше подкосен в ъгъла на наказателното поле, като националът претендираше, че нарушението е било вътре, но реферът назначи пряк свободен удар.

След съдийския сигнал за край на първата част беше взето решение проверката да бъде прекратена заради лошите метеорологични условия.

ЦСКА 1948 0:1 Спартак (Търнава)

0:1 Паур (10)



Стартови състави:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Даниел Медина, 88. Адама Траоре, 34. Петър Витанов, 3. Хуанми Карион, 6. Егор Пархоменко, 23. Флориан Кребс, 19. Марто Бойчев, 67. Фредерик Масиел, 11. Георги Русев, 94. Атанас Илиев.

Спартак (Търнава): 1. Фрелих, 52. Сабо, 13. Уйлаки, 23. Тварджик, 29. Микович, 8. Мойстрапишвили, 20. Трело, 7. Скърбо, 17. Паур, 11. Азанго, 93. Метсоко.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия