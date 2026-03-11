Популярни
  Sportal.bg
  Левски
  3. Светослав Дяков: Дузпата за Левски е категорична! Не мисля, че има някакви драми със съдиите

Светослав Дяков: Дузпата за Левски е категорична! Не мисля, че има някакви драми със съдиите

  • 11 март 2026 | 18:59
  • 655
  • 0
Светослав Дяков: Дузпата за Левски е категорична! Не мисля, че има някакви драми със съдиите

Легендата на Лудогорец Светослав Дяков също коментира дузпата, с която Левски взе важни три точки на "Герена" срещу Локомотив (Пловдив). Бившият капитан на "орлите" бе категоричен, че решението на главния съдия е било правилно.

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

"Аз твърдя, че чисто футболно Лудогорец е по-добър от Левски и като отбор, и като футболисти. Затова пак ще похваля работата на Веласкес. С този потенциал да водиш с 9 точки пред Лудогорец, въпреки техните грешки, не е малко. Тези победи показаха, че в момента Лудогорец е с едни гърди напред като отбор, но виждате, че в момента преднината е такава, че може да не може да се стопи до края на сезона.

Винаги съм бил честен, не се притеснявам да критикувам и Левски, и Лудогорец. Стига критиката да е градивна, а не просташка. Много се изписа за тази дузпа за Левски. Лично за мен тя е категорична. Чувах друти футболни ръководители, които са фенски настроени, но за мен дузпата, колкото и да не ми е приятно да се свири, тъй като съм за Лудогорец, дузпата беше дузпа, това е, което аз видях.

Ама сложил, ама не сложил крака - това е нарушение в наказателното поле. Защитникът трябва да бъде по-внимателен. Затова моето мнение е, че дузпата е категорична, не мисля, че има някакви драми със съдиите. Смятам, че има отбори, чиито ръководители може би не оправдават доверието, говорейки за съдии. Това са предимно ръководители на отбори от долната част на класирането", заяви легендата на Лудогорец пред "Дспорт".

